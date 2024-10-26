https://1prime.ru/20241026/pensii-852448831.html

Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военнослужащим и работникам силовых ведомств. Соответствующий документ... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T17:25+0300

2024-10-26T17:25+0300

2024-10-26T17:25+0300

россия

владимир путин

закон

индексация пенсий

военные пенсионеры

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военнослужащим и работникам силовых ведомств. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно положениям закона, с 1 января следующего года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До вступления закона в силу этот показатель составляет 89,32%.

https://1prime.ru/20241024/pensii-852351429.html

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россия, владимир путин, закон, индексация пенсий, военные пенсионеры