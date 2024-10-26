https://1prime.ru/20241026/pensii-852448831.html
Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году - 26.10.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военнослужащим и работникам силовых ведомств. Соответствующий документ... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T17:25+0300
2024-10-26T17:25+0300
2024-10-26T17:25+0300
россия
владимир путин
закон
индексация пенсий
военные пенсионеры
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военнослужащим и работникам силовых ведомств. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно положениям закона, с 1 января следующего года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До вступления закона в силу этот показатель составляет 89,32%.
https://1prime.ru/20241024/pensii-852351429.html
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россия, владимир путин, закон, индексация пенсий, военные пенсионеры
РОССИЯ, Владимир Путин, закон, индексация пенсий, военные пенсионеры
Путин подписал закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета военных пенсий в 2025 году
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчета пенсий военнослужащим и работникам силовых ведомств. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно положениям закона, с 1 января следующего года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия.
До вступления закона в силу этот показатель составляет 89,32%.
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию с 1 января