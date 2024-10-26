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"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского - 26.10.2024, ПРАЙМ
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"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:56+0300
2024-10-26T14:56+0300
политика
германия
запад
украина
план
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph.Так, канцлер отказал киевскому режиму в его главной просьбе - включении в состав Североатлантического альянса. Он также в очередной раз опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку, по мнению Шольца, подобный шаг может втянуть Берлин в конфликт.При этом глава немецкого правительства все же не исключил возможного вступления Украины в блок, хоть и ясно дал понять, что подобная перспектива очень туманна.Такой шаг лидера ФРГ оценили читатели издания:Winston Smith: "Неужели западные лидеры наконец-то опомнились?";Ross Whithorn: "Канцлер Германии наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет";Sid Adams: "Я отвергаю план победы Зеленского по другой причине... У него его нет".Полный текст читайте на ИноСМИ
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германия, запад, украина, план
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, план
14:56 26.10.2024
 
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского

Telegraph: Шольц впервые публично раскритиковал "план победы" Зеленского

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph.
Так, канцлер отказал киевскому режиму в его главной просьбе - включении в состав Североатлантического альянса. Он также в очередной раз опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку, по мнению Шольца, подобный шаг может втянуть Берлин в конфликт.
При этом глава немецкого правительства все же не исключил возможного вступления Украины в блок, хоть и ясно дал понять, что подобная перспектива очень туманна.
Такой шаг лидера ФРГ оценили читатели издания:
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Winston Smith: "Неужели западные лидеры наконец-то опомнились?";
Ross Whithorn: "Канцлер Германии наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет";
Sid Adams: "Я отвергаю план победы Зеленского по другой причине... У него его нет".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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