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"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:56+0300
2024-10-26T14:56+0300
2024-10-26T14:56+0300
политика
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запад
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph.Так, канцлер отказал киевскому режиму в его главной просьбе - включении в состав Североатлантического альянса. Он также в очередной раз опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку, по мнению Шольца, подобный шаг может втянуть Берлин в конфликт.При этом глава немецкого правительства все же не исключил возможного вступления Украины в блок, хоть и ясно дал понять, что подобная перспектива очень туманна.Такой шаг лидера ФРГ оценили читатели издания:Winston Smith: "Неужели западные лидеры наконец-то опомнились?";Ross Whithorn: "Канцлер Германии наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет";Sid Adams: "Я отвергаю план победы Зеленского по другой причине... У него его нет".Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, план
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского
Telegraph: Шольц впервые публично раскритиковал "план победы" Зеленского
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph
.
Так, канцлер отказал киевскому режиму в его главной просьбе - включении в состав Североатлантического альянса. Он также в очередной раз опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку, по мнению Шольца, подобный шаг может втянуть Берлин в конфликт.
При этом глава немецкого правительства все же не исключил возможного вступления Украины в блок, хоть и ясно дал понять, что подобная перспектива очень туманна.
Такой шаг лидера ФРГ оценили читатели издания:
В Британии неожиданно высказались о провале Запада
Winston Smith: "Неужели западные лидеры наконец-то опомнились?";
Ross Whithorn: "Канцлер Германии наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет";
Sid Adams: "Я отвергаю план победы Зеленского по другой причине... У него его нет".