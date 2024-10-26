https://1prime.ru/20241026/plan-852445957.html

"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского

"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского - 26.10.2024, ПРАЙМ

"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:56+0300

2024-10-26T14:56+0300

2024-10-26T14:56+0300

политика

германия

запад

украина

план

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц впервые подверг критике "план победы" Владимира Зеленского в публичном пространстве, сообщает издание Telegraph.Так, канцлер отказал киевскому режиму в его главной просьбе - включении в состав Североатлантического альянса. Он также в очередной раз опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus, поскольку, по мнению Шольца, подобный шаг может втянуть Берлин в конфликт.При этом глава немецкого правительства все же не исключил возможного вступления Украины в блок, хоть и ясно дал понять, что подобная перспектива очень туманна.Такой шаг лидера ФРГ оценили читатели издания:Winston Smith: "Неужели западные лидеры наконец-то опомнились?";Ross Whithorn: "Канцлер Германии наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет";Sid Adams: "Я отвергаю план победы Зеленского по другой причине... У него его нет".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241026/izolyatsiya-852444557.html

германия

запад

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германия, запад, украина, план