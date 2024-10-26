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"На убой". На Западе бьют тревогу из-за "плана победы" Зеленского
"На убой". На Западе бьют тревогу из-за "плана победы" Зеленского - 26.10.2024, ПРАЙМ
"На убой". На Западе бьют тревогу из-за "плана победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского, по сути, заключается в выпрашивании больших денежных средств у партнеров, которые затем будут израсходованы на отправку... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T23:40+0300
2024-10-26T23:40+0300
2024-10-26T23:40+0300
политика
запад
украина
поддержка украины
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского, по сути, заключается в выпрашивании больших денежных средств у партнеров, которые затем будут израсходованы на отправку жителей Украины на убой, пишет AgoraVox."В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он (Зеленский — ред.) мог и дальше отправлять украинское население на убой, пока ему не придется уйти, когда его вербовщики уже не смогут заполнять окопы трупами", — сказано в материале.Отмечается, что среди населения западных стран сейчас не наблюдается энтузиазма в поддержке Киева, так как эти государства столкнулись с бюджетными кризисами. Автор материала задается вопросом: проходят ли сейчас уличные акции в поддержку Украины и едут ли поезда и самолеты, полные добровольцев, готовых вступить в интернациональные бригады ВСУ.Ранее Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы". Он состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, предусматривающих приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь территории РФ и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
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запад, украина, поддержка украины, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, поддержка Украины, Владимир Зеленский
"На убой". На Западе бьют тревогу из-за "плана победы" Зеленского
AgoraVox: Зеленский выпрашивает деньги для Киева и отправляет ВСУ на убой
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ.
"План победы" Владимира Зеленского, по сути, заключается в выпрашивании больших денежных средств у партнеров, которые затем будут израсходованы на отправку жителей Украины на убой, пишет AgoraVox
.
"В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он (Зеленский — ред.) мог и дальше отправлять украинское население на убой, пока ему не придется уйти, когда его вербовщики уже не смогут заполнять окопы трупами", — сказано в материале.
Отмечается, что среди населения западных стран сейчас не наблюдается энтузиазма в поддержке Киева, так как эти государства столкнулись с бюджетными кризисами. Автор материала задается вопросом: проходят ли сейчас уличные акции в поддержку Украины и едут ли поезда и самолеты, полные добровольцев, готовых вступить в интернациональные бригады ВСУ.
Ранее Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы". Он состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений, предусматривающих приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь территории РФ и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
"Неужели опомнились?": на Западе впервые раскритиковали план Зеленского