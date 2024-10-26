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Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп
Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп - 26.10.2024, ПРАЙМ
Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп
Из липецкой исправительной колонии №2 сбежали шесть заключенных, передает региональное УФСИН. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T11:28+0300
2024-10-26T11:28+0300
происшествия
побег
заключенные
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Из липецкой исправительной колонии №2 сбежали шесть заключенных, передает региональное УФСИН. "Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп", - следует из заявления ведомства.Сообщается, что после обнаружения побега были выставлены временные розыскные посты, а также уведомлены все взаимодействующие органы и переданы ориентировочные данные о сбежавших. В ведомстве также отметили, что все они являются выходцами из Средней Азии. "По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", - резюмировали в заявлении.
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побег, заключенные
Происшествия, побег, заключенные
11:28 26.10.2024
 
Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп

УФСИН: шесть заключенных сбежали из липецкой исправительной колонии №2 через подкоп

© fotolia.com / photo 5000Тюрьма
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© fotolia.com / photo 5000
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Из липецкой исправительной колонии №2 сбежали шесть заключенных, передает региональное УФСИН.
"Двадцать шестого октября в исправительной колонии общего режима №2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп", - следует из заявления ведомства.
Сообщается, что после обнаружения побега были выставлены временные розыскные посты, а также уведомлены все взаимодействующие органы и переданы ориентировочные данные о сбежавших. В ведомстве также отметили, что все они являются выходцами из Средней Азии.
"По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", - резюмировали в заявлении.
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