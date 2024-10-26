https://1prime.ru/20241026/pobeg-852444825.html
Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области
Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области - 26.10.2024, ПРАЙМ
Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области
Двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии №2, задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции, рассказала официальный представитель... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T13:46+0300
2024-10-26T13:46+0300
2024-10-26T13:46+0300
происшествия
побег
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82747/32/827473217_0:269:3077:1999_1920x0_80_0_0_59c0a36007fa2c10c08781b9161fa8c3.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии №2, задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции, рассказала официальный представитель российского МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности", - доложила Волк. Он также отметила, что на данный момент решается вопрос об их передаче. Ранее также стало известно, что после обнаружения побега были выставлены временные розыскные посты, а также уведомлены все взаимодействующие органы и переданы ориентировочные данные о сбежавших. В ведомстве также отметили, что все они являются выходцами из Средней Азии.
https://1prime.ru/20241026/pobeg-852443897.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82747/32/827473217_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_2a854da9b3eebab4fa072b0cf3ab91f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
побег, мвд
Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии №2, задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции, рассказала официальный представитель российского МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности", - доложила Волк. Он также отметила, что на данный момент решается вопрос об их передаче.
Ранее также стало известно, что после обнаружения побега были выставлены временные розыскные посты, а также уведомлены все взаимодействующие органы и переданы ориентировочные данные о сбежавших. В ведомстве также отметили, что все они являются выходцами из Средней Азии.
Шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп