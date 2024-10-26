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Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области

Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области - 26.10.2024, ПРАЙМ

Двое сбежавших из липецкой колонии задержаны в Тамбовской области

Двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии №2, задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции, рассказала официальный представитель... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T13:46+0300

2024-10-26T13:46+0300

2024-10-26T13:46+0300

происшествия

побег

мвд

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Двое заключенных, сбежавших из липецкой исправительной колонии №2, задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции, рассказала официальный представитель российского МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности", - доложила Волк. Он также отметила, что на данный момент решается вопрос об их передаче. Ранее также стало известно, что после обнаружения побега были выставлены временные розыскные посты, а также уведомлены все взаимодействующие органы и переданы ориентировочные данные о сбежавших. В ведомстве также отметили, что все они являются выходцами из Средней Азии.

https://1prime.ru/20241026/pobeg-852443897.html

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побег, мвд