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"С подходом комика": Трамп дал совет, как нужно вести политику

"С подходом комика": Трамп дал совет, как нужно вести политику - 26.10.2024, ПРАЙМ

"С подходом комика": Трамп дал совет, как нужно вести политику

В политики необходимо применять подход "комика", считает бизнесмен и кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T12:07+0300

2024-10-26T12:07+0300

2024-10-26T12:07+0300

политика

дональд трамп

выборы в сша

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В политики необходимо применять подход "комика", считает бизнесмен и кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп."Когда ты занимаешься этим (политикой - ред.), нужно как минимум относиться к этом как комик", - объяснил политик в беседе с Джо Роганом на его подкасте. Таким образом Трамп ответил на вопрос о колкостях в отношении других политических деятелей.По словам экс-президента, политика представляет собой бизнес, но гораздо более опасный. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

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дональд трамп, выборы в сша