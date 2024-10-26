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Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, сообщили СМИ

Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, сообщили СМИ - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил Гутеррешу об Уставе ООН, сообщили СМИ

В ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент России Владимир Путиным напомнил ему, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:58+0300

2024-10-26T16:58+0300

2024-10-26T17:29+0300

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент России Владимир Путиным напомнил ему, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение и соблюдении прав человека. Об этом рассказал РИА Новости источник в МИД РФ.Собеседник агентства пояснил, что резолюции Генассамблеи ООН, во-первых, носят рекомендательный характер и не являются консенсусными, а во-вторых, если бы генсек ООН "так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира". По словам источника, в ходе обсуждения применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на юристов ООН о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Путин напомнил, что "в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии". Собеседник агентства добавил, что "эти моменты нынешние киевские власти в отношении русскоговорящего населения Украины полностью игнорируют, как игнорировали на протяжении многих лет такие же права жителей Донбасса".

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россия, украина, оон, владимир путин, антониу гутерреш