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Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за границей

Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за границей - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о господдержке EPC-контрактов за границей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет применять меры господдержки для комплексных инвестиционно-строительных проектов (EPC-контракты)... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T17:20+0300

2024-10-26T17:20+0300

2024-10-26T17:20+0300

экономика

россия

закон

владимир путин

строительство

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет применять меры господдержки для комплексных инвестиционно-строительных проектов (EPC-контракты) российских организаций за границей. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Положения нормативного акта закрепляют в законе "О промышленной политике в РФ" термин "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств". Оно подразумевает совокупность мероприятий по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию, реализуемых в целях создания промышленных объектов за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом определяются способы господдержки таких EPC-контрактов. Согласно задумке разработчиков закона, в качестве проектов комплексного строительства за рубежом могут выступать: бондовые склады, зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов). Требования к минимальной доле отечественной промышленной продукции (в стоимостном и/или количественном выражении), используемой при комплексном строительстве за рубежом, будет устанавливать кабмин РФ, а в случае предоставления субсидий из федерального бюджета – Минпромторг РФ. Полномочия оказывать поддержку российским организациям, осуществляющим комплексное строительство промышленных объектов за рубежом, также получает Минпромторг РФ. Разработчики закона отмечали, что нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает ряд механизмов льготного кредитования, с помощью которых возможна господдержка компаниям, занимающимся комплексным строительством промышленных объектов. Учитывая санкционные ограничения, расширение поддержки ЕРС-подрядчиков позволит создать необходимые условия для размещения производств и инфраструктуры организаций РФ за рубежом. Это поддержит экспортный потенциал страны, позволяя нарастить поставки промышленной продукции на целевые рынки. Закон вступит в силу спустя десять дней после его официального опубликования.

https://1prime.ru/20241026/lotereya-852447769.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, владимир путин, строительство