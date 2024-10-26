https://1prime.ru/20241026/rubl-852426147.html
К началу ноября рубль ждут перемены
К началу ноября рубль ждут перемены - 26.10.2024, ПРАЙМ
К началу ноября рубль ждут перемены
Неделя 21-25 октября характеризовалась повышенной волатильностью на валютном рынке. После трехдневного укрепления рубля в конце недели с 14 по 18 октября, в... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T03:03+0300
2024-10-26T03:03+0300
2024-10-26T03:03+0300
экономика
эксклюзив
рубль
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Неделя 21-25 октября характеризовалась повышенной волатильностью на валютном рынке. После трехдневного укрепления рубля в конце недели с 14 по 18 октября, в начале недели наблюдалась коррекция основных валютных пар. Доллар начал неделю на отметке 96,25 рублей, достигнув локального максимума 96,96 рублей к четвергу. К концу недели курс стабилизировался ниже уровня 97 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Торговый диапазон для рубля в течение недели сформировался между 95,21 и 96,96 рублей за доллар. Ключевыми уровнями поддержки выступали отметки 94,80 и 95,00 рублей, в то время как сопротивление наблюдалось на уровнях 96,30 и 96,80 рублей.Техническая картина указывала на формирование ступенчатой траектории движения цены, с периодами консолидации после резких движений. Важно отметить, что рынок демонстрировал низкую ликвидность, что подтверждается снижением объемов торгов по фьючерсам USDRUBF.Нефтяной рынокНефть марки Brentначала неделю на уровне $73,11 за баррель, продемонстрировав рост до $76,54 в середине недели. Однако к концу недели котировки снизились до области $74,15.Технический анализ нефтяного рынка указывал на необходимость преодоления уровней $75,00 и $76,20 для перелома локального нисходящего тренда от вершины $81,17. Ближе к концу недели техническая картина приобрела медвежий характер с важным уровнем поддержки на отметке $73,45.В течение недели рынок находился под влиянием следующих основных факторов:- Налоговый период в России, традиционно поддерживающий рубль- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке- Экономические показатели Китая, включая данные по ВВП и решение по ставкам- Рост запасов нефти в США, превысивший ожидания рынка- Ожидания по повышению ключевой ставки ЦБ РФОчередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% годовых 25 октября 2024 года было ожидаемым решением на фоне ускорения инфляции до 9,8% в годовом выражении и роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса до максимумов с начала года. Регулятор четко обозначил готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, если инфляционные риски сохранятся. Основными факторами, потребовавшими столь решительных действий, стали существенное превышение внутреннего спроса над возможностями производства и проинфляционные эффекты от расширения дефицита федерального бюджета.Влияние повышения ключевой ставки на курс рубля оказалось минимальным - национальная валюта даже немного ослабла с 96,50 до 96,70 к доллару после объявления решения. Это подтверждает, что в текущих условиях курс рубля в большей степени определяется фундаментальными факторами - дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке, а не решениями по ключевой ставке. Более того, учитывая отмеченный ЦБ рост инфляционных ожиданий и увеличение государственных расходов, можно ожидать сохранения давления на рубль в среднесрочной перспективе, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.Вывод: неделя продемонстрировала, что рубль находится под влиянием структурных изменений во внешнеторговых операциях, при этом реакция на внешние факторы остается умеренной. Волатильность поддерживается дисбалансом между спросом и предложением, а также увеличением бюджетных расходов. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ выступает сдерживающим фактором для ослабления национальной валюты.На следующую неделю технический анализ предполагает возможность движения курса доллара в диапазоне 94,40-98,50 рублей, евро – 102,50-107,00 рублей, юаня – 13,30-13,80 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и решения в области денежно-кредитной политики ЦБ РФ
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эксклюзив, рубль
Экономика, Эксклюзив, рубль
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Неделя 21-25 октября характеризовалась повышенной волатильностью на валютном рынке. После трехдневного укрепления рубля в конце недели с 14 по 18 октября, в начале недели наблюдалась коррекция основных валютных пар. Доллар начал неделю на отметке 96,25 рублей, достигнув локального максимума 96,96 рублей к четвергу. К концу недели курс стабилизировался ниже уровня 97 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Торговый диапазон для рубля в течение недели сформировался между 95,21 и 96,96 рублей за доллар. Ключевыми уровнями поддержки выступали отметки 94,80 и 95,00 рублей, в то время как сопротивление наблюдалось на уровнях 96,30 и 96,80 рублей.
Техническая картина указывала на формирование ступенчатой траектории движения цены, с периодами консолидации после резких движений. Важно отметить, что рынок демонстрировал низкую ликвидность, что подтверждается снижением объемов торгов по фьючерсам USDRUBF.
Нефть марки Brentначала неделю на уровне $73,11 за баррель, продемонстрировав рост до $76,54 в середине недели. Однако к концу недели котировки снизились до области $74,15.
Технический анализ нефтяного рынка указывал на необходимость преодоления уровней $75,00 и $76,20 для перелома локального нисходящего тренда от вершины $81,17. Ближе к концу недели техническая картина приобрела медвежий характер с важным уровнем поддержки на отметке $73,45.
В течение недели рынок находился под влиянием следующих основных факторов:
- Налоговый период в России, традиционно поддерживающий рубль
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
- Экономические показатели Китая, включая данные по ВВП и решение по ставкам
- Рост запасов нефти в США, превысивший ожидания рынка
- Ожидания по повышению ключевой ставки ЦБ РФ
Очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% годовых 25 октября 2024 года было ожидаемым решением на фоне ускорения инфляции до 9,8% в годовом выражении и роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса до максимумов с начала года. Регулятор четко обозначил готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, если инфляционные риски сохранятся. Основными факторами, потребовавшими столь решительных действий, стали существенное превышение внутреннего спроса над возможностями производства и проинфляционные эффекты от расширения дефицита федерального бюджета.
Влияние повышения ключевой ставки на курс рубля оказалось минимальным - национальная валюта даже немного ослабла с 96,50 до 96,70 к доллару после объявления решения. Это подтверждает, что в текущих условиях курс рубля в большей степени определяется фундаментальными факторами - дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке, а не решениями по ключевой ставке. Более того, учитывая отмеченный ЦБ рост инфляционных ожиданий и увеличение государственных расходов, можно ожидать сохранения давления на рубль в среднесрочной перспективе, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.
Вывод: неделя продемонстрировала, что рубль находится под влиянием структурных изменений во внешнеторговых операциях, при этом реакция на внешние факторы остается умеренной. Волатильность поддерживается дисбалансом между спросом и предложением, а также увеличением бюджетных расходов. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ выступает сдерживающим фактором для ослабления национальной валюты.
На следующую неделю технический анализ предполагает возможность движения курса доллара в диапазоне 94,40-98,50 рублей, евро – 102,50-107,00 рублей, юаня – 13,30-13,80 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и решения в области денежно-кредитной политики ЦБ РФ
Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ