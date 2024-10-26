https://1prime.ru/20241026/rumyniya-852445309.html

Румыния готова предоставить Молдавии газ для зимнего периода

Румыния готова предоставить Молдавии газ для зимнего периода - 26.10.2024, ПРАЙМ

Румыния готова предоставить Молдавии газ для зимнего периода

Румыния готова предоставить газовые запасы Молдавии для зимнего периода, заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в интервью телеканалу Moldova 1. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:27+0300

2024-10-26T14:27+0300

2024-10-26T14:27+0300

энергетика

румыния

молдавия

поставки газа

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КИШИНЕВ, 26 окт – ПРАЙМ. Румыния готова предоставить газовые запасы Молдавии для зимнего периода, заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в интервью телеканалу Moldova 1. Ранее госсекретарь минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил в СМИ, что республика располагает запасами газа в объеме около 100 миллионов кубометров, что достаточно для обеспечения республики примерно на 20 дней. По его словам, с началом энергетического кризиса, вызванного ростом цен на газ, Молдавия ежегодно сокращает свое потребление, что способствует накоплению резервов и повышению энергетической безопасности. "Мы говорим о помощи Молдавии в зимний период. Румыния располагает своими резервами, которые могут быть использованы. Мы уверены, что этого объема хватит на длительный срок, даже в зимние месяцы. Кроме текущих запасов, мы готовы направить объемы, которые уже находятся в хранилищах, а также те, которые будут произведены зимой", — отметил Бурдужа. В свою очередь глава молдавской компании Energocom Владимир Бынзарь в комментарии этому же телеканалу сообщил, что в Румынии хранится около 50 миллионов кубометров газа, которые были закуплены Молдавией ранее. "Учитывая неопределенность ситуации на Украине, Совет директоров решил хранить газ в Румынии. В настоящее время у нас там около 50 миллионов кубометров. С наступлением холодов этот газ будет направляться компаниям, поставляющим его гражданам Молдавии", — добавил Бынзарь. Ранее правительство Молдавии приняло решение о том, что запасы газа должны составлять 15% от годового потребления, что эквивалентно примерно 150 миллионам кубометров. Почти треть этого объема — 47 миллионов кубометров — предназначена в качестве резервного запаса на случай чрезвычайных ситуаций, чего должно хватить минимум на 10 дней зимнего потребления. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а правобережная часть Молдавии пользуется резервами, закупая газ на спотовых биржах у европейских поставщиков.

https://1prime.ru/20241025/moldaviya-852435757.html

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румыния, молдавия, поставки газа