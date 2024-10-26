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Китайский дракон победил. Западные бренды не справились с конкуренцией
Китайский дракон победил. Западные бренды не справились с конкуренцией - 26.10.2024, ПРАЙМ
Китайский дракон победил. Западные бренды не справились с конкуренцией
Прибыль многих крупных брендов снижается из-за меньшей покупательской способности населения и большого количества дешевых альтернатив китайского производства,... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T09:48+0300
2024-10-26T09:48+0300
2024-10-26T09:48+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Прибыль многих крупных брендов снижается из-за меньшей покупательской способности населения и большого количества дешевых альтернатив китайского производства, передает издание Bloomberg.Так, китайские компании демонстрируют уверенный рост на фоне провалов западных конкурентов. Например, недавно фирма L’Oreal выпустила статистику своих продаж, демонстрирующую планомерное снижение спроса на продукцию. В это же время китайская косметическая компания Proya Cosmetics, напротив, отметила значительный рост продаж.Авторы статьи считают, что такой успех обусловлен доступностью продукции и ориентированным на онлайн-продажи маркетингом. Схожая ситуация сохраняется и на рынке одежды."Местные бренды побеждают в этом состязании", — подчеркнул аналитик китайского потребительского рынка из исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics Эрнан Цуй, добавив, что сегодня покупатели заинтересованы в оптимальном соотношении цены и качества, а также более чувствительны к ценам из-за слабого экономического роста.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, запад, рынок
Экономика, КИТАЙ, ЗАПАД, Рынок
Китайский дракон победил. Западные бренды не справились с конкуренцией
Bloomberg: мировые бренды не справляются с конкуренцией и теряют прибыль
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Прибыль многих крупных брендов снижается из-за меньшей покупательской способности населения и большого количества дешевых альтернатив китайского производства, передает издание Bloomberg
.
Так, китайские компании демонстрируют уверенный рост на фоне провалов западных конкурентов. Например, недавно фирма L’Oreal выпустила статистику своих продаж, демонстрирующую планомерное снижение спроса на продукцию. В это же время китайская косметическая компания Proya Cosmetics, напротив, отметила значительный рост продаж.
Авторы статьи считают, что такой успех обусловлен доступностью продукции и ориентированным на онлайн-продажи маркетингом. Схожая ситуация сохраняется и на рынке одежды.
"Местные бренды побеждают в этом состязании", — подчеркнул аналитик китайского потребительского рынка из исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics Эрнан Цуй, добавив, что сегодня покупатели заинтересованы в оптимальном соотношении цены и качества, а также более чувствительны к ценам из-за слабого экономического роста.
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