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Эксперт рассказал, что продемонстрировал саммит БРИКС в Казани

Эксперт рассказал, что продемонстрировал саммит БРИКС в Казани - 26.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что продемонстрировал саммит БРИКС в Казани

Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал качественную трансформацию объединения, деятельность которого может способствовать ослаблению гегемонии... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T21:42+0300

2024-10-26T21:42+0300

2024-10-26T21:42+0300

экономика

саммит брикс

брикс

казань

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БЕЙРУТ, 26 окт - ПРАЙМ. Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал качественную трансформацию объединения, деятельность которого может способствовать ослаблению гегемонии западных стран в сфере финансов и безопасности, заявил РИА Новости глава Ливанского национального института исследований и статистики Закария Хаммудан. "БРИКС с момента своего основания существенно нарастил активность… Саммит в Казани продемонстрировал, что объединение из ограниченного блока трансформировалось в силу, имеющую международное политическое и финансовое влияние", - считает Хаммудан. "БРИКС важен тем, что формирует новый многополярный миропорядок, способствуя ослаблению гегемонии западных стран и традиционных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк", - добавил он. По словам эксперта, планы БРИКС ввести единую платежную систему могут снизить негативное влияние западных санкций против ряда стран. При этом он подчеркнул, что "судьбоносные решения, такие как, к примеру, принятие (единой - ред.) новой валюты, требуют выполнения их на деле и абсолютной поддержки" со стороны стран-участниц БРИКС, чтобы противостоять гегемонии доллара в мировой экономике. Как считает аналитик, деятельность БРИКС также способна "укрепить мировую безопасность через сотрудничество в таких сферах, как борьба с терроризмом и киберпреступлениями, предоставить альтернативу системе безопасности, ведомой Вашингтоном и Западом, и снизить зависимость ряда стран от западных организаций, таких как НАТО". Лидеры стран БРИКС на саммите организации в Казани 22-24 октября договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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саммит брикс, брикс, казань