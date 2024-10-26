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Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы - 26.10.2024, ПРАЙМ
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы
Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T15:41+0300
2024-10-26T15:41+0300
2024-10-26T15:41+0300
энергетика
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 26 окт - ПРАЙМ. Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Ранее Вучич заявил, что украинские власти одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства. "Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", — заявил Вучич в эфире Prva TV в субботу. В конце августа Вучич сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Украине, чем все страны Балкан. В тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad. Посольство Сербии эвакуировали с территории Украины в Белград в начале марта 2022 года.
https://1prime.ru/20241026/vuchich-852447032.html
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сербия, александр вучич, украина, электрогенераторы
Энергетика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, УКРАИНА, электрогенераторы
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы
Вучич: Сербия передаст Киеву электрогенераторы и трансформаторы на 8,4 млн евро
БЕЛГРАД, 26 окт - ПРАЙМ. Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее Вучич заявил, что украинские власти одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства.
"Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", — заявил Вучич в эфире Prva TV в субботу.
В конце августа Вучич сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Украине, чем все страны Балкан. В тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.
Посольство Сербии эвакуировали с территории Украины в Белград в начале марта 2022 года.
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