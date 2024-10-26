Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы - 26.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241026/serbiya-852447197.html
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы - 26.10.2024, ПРАЙМ
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы
Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T15:41+0300
2024-10-26T15:41+0300
энергетика
сербия
александр вучич
украина
электрогенераторы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
БЕЛГРАД, 26 окт - ПРАЙМ. Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Ранее Вучич заявил, что украинские власти одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства. "Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", — заявил Вучич в эфире Prva TV в субботу. В конце августа Вучич сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Украине, чем все страны Балкан. В тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad. Посольство Сербии эвакуировали с территории Украины в Белград в начале марта 2022 года.
https://1prime.ru/20241026/vuchich-852447032.html
сербия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, александр вучич, украина, электрогенераторы
Энергетика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, УКРАИНА, электрогенераторы
15:41 26.10.2024
 
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы

Вучич: Сербия передаст Киеву электрогенераторы и трансформаторы на 8,4 млн евро

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 26 окт - ПРАЙМ. Сербские власти предоставят Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму 8,4 миллиона евро. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее Вучич заявил, что украинские власти одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства.
"Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", — заявил Вучич в эфире Prva TV в субботу.
В конце августа Вучич сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Украине, чем все страны Балкан. В тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.
Посольство Сербии эвакуировали с территории Украины в Белград в начале марта 2022 года.
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань
15:35
 
ЭнергетикаСЕРБИЯАлександр ВучичУКРАИНАэлектрогенераторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала