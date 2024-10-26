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В дептрансе рассказали, когда нужно менять шины на зимнюю резину - 26.10.2024, ПРАЙМ
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В дептрансе рассказали, когда нужно менять шины на зимнюю резину
В дептрансе рассказали, когда нужно менять шины на зимнюю резину - 26.10.2024, ПРАЙМ
В дептрансе рассказали, когда нужно менять шины на зимнюю резину
Дептранс Москвы посоветовал водителям заменить шины на зимнюю резину в ноябре, поскольку в последний осенний месяц происходит большее число ДТП, следует из... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:03+0300
2024-10-26T14:03+0300
зимние шины
дептранс
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Дептранс Москвы посоветовал водителям заменить шины на зимнюю резину в ноябре, поскольку в последний осенний месяц происходит большее число ДТП, следует из заявления ведомства, опубликованного в Telegram-канале."Аналитики ЦОДД изучили статистику с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Оказалось, что в ноябре происходит на 37% больше аварий, чем в среднем в зимние месяцы", - подчеркнули в дептрансе.Специалисты также назвали причины аварий в ноябре: мокрый снег, который ухудшает сцепление шин с дорогой, пограничные температуры около 0°C, которые приводят к гололедице, увеличенный тормозной путь, заносы машины, короткий световой день.
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зимние шины, дептранс
зимние шины, дептранс
14:03 26.10.2024
 
В дептрансе рассказали, когда нужно менять шины на зимнюю резину

Московский дептранс рекомендует водителям менять шины в ноябре

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Дептранс Москвы посоветовал водителям заменить шины на зимнюю резину в ноябре, поскольку в последний осенний месяц происходит большее число ДТП, следует из заявления ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
"Аналитики ЦОДД изучили статистику с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Оказалось, что в ноябре происходит на 37% больше аварий, чем в среднем в зимние месяцы", - подчеркнули в дептрансе.
Специалисты также назвали причины аварий в ноябре: мокрый снег, который ухудшает сцепление шин с дорогой, пограничные температуры около 0°C, которые приводят к гололедице, увеличенный тормозной путь, заносы машины, короткий световой день.
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зимние шиныдептранс
 
 
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