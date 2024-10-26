Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года - 26.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241026/stavka-852442476.html
СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года
СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года
Центральный банк Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года, если этому позволят данные по инфляции в стране, пишет в субботу газета Ekonomim со... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:55+0300
2024-10-26T08:55+0300
экономика
турция
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года, если этому позволят данные по инфляции в стране, пишет в субботу газета Ekonomim со ссылкой на экс-главного экономиста банка, профессора Али Хакан Кара. Центральный банк Турции на заседании 17 октября в седьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай ранее заявлял, что регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции. Участники рынка между тем не исключают, что регулятор в декабре может пойти на снижение учётной ставки до 48,25%. "Можно предположить, что существует план по снижению процентной ставки до конца года, если позволят данные по инфляции", - приводит издание слова профессора. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учётной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
https://1prime.ru/20241026/ekonomika-852441689.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ставка
08:55 26.10.2024
 
СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года

Ekonomim: ЦБ Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года, если этому позволят данные по инфляции в стране, пишет в субботу газета Ekonomim со ссылкой на экс-главного экономиста банка, профессора Али Хакан Кара.
Центральный банк Турции на заседании 17 октября в седьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай ранее заявлял, что регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции. Участники рынка между тем не исключают, что регулятор в декабре может пойти на снижение учётной ставки до 48,25%.
"Можно предположить, что существует план по снижению процентной ставки до конца года, если позволят данные по инфляции", - приводит издание слова профессора.
Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учётной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
07:09
Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
 
ЭкономикаТУРЦИЯставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала