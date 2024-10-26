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СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года

СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года - 26.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЦБ Турции намерен снизить ключевую ставку до конца года

Центральный банк Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года, если этому позволят данные по инфляции в стране, пишет в субботу газета Ekonomim со... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T08:55+0300

2024-10-26T08:55+0300

2024-10-26T08:55+0300

экономика

турция

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АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции планирует снизить ключевую ставку до конца года, если этому позволят данные по инфляции в стране, пишет в субботу газета Ekonomim со ссылкой на экс-главного экономиста банка, профессора Али Хакан Кара. Центральный банк Турции на заседании 17 октября в седьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Заместитель председателя ЦБ Турции Осман Акчай ранее заявлял, что регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции. Участники рынка между тем не исключают, что регулятор в декабре может пойти на снижение учётной ставки до 48,25%. "Можно предположить, что существует план по снижению процентной ставки до конца года, если позволят данные по инфляции", - приводит издание слова профессора. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учётной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.

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турция, ставка