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Россия не одинока: названы страны G20 с рекордными ключевыми ставками

Россия не одинока: названы страны G20 с рекордными ключевыми ставками - 26.10.2024, ПРАЙМ

Россия не одинока: названы страны G20 с рекордными ключевыми ставками

Ключевая ставка российского Центробанка в минувшую пятницу достигла исторического максимума в 21% годовых; среди крупнейших экономик мира Россия в этом смысле... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T10:02+0300

2024-10-26T10:02+0300

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g20

ставка банка россии

экономика

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка российского Центробанка в минувшую пятницу достигла исторического максимума в 21% годовых; среди крупнейших экономик мира Россия в этом смысле не одинока - ставки целого ряда стран также находятся на многолетних максимумах, а их размер в Турции и Аргентине многократно превышает российскую, показал анализ РИА Новости. Банк России на этой неделе ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. При этом регулятору пока сложно оценить вероятность того, станет ли текущий уровень пиком ключевой ставки: ЦБ не исключает ее повышения на следующем заседании. Увеличивать ее регулятор будет до тех пор, пока в стране не снизится инфляционное давление, поделился с РИА Новости мнением начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Высокая ставка направлена на устранение перегрева экономики, пояснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "При этом ситуация в России намного лучше, нежели во многих государствах мира", - подчеркнул он. Анализ, проведенный агентством, показал, что среди стран G20 Россия занимает третье место по размеру ключевой ставки, выше значения только в Турции (50%) и Аргентине (40%). Однако в смысле нахождения ее на максимальных за много лет уровнях страна не единственная. Например, в Турции такая величина ставки сохраняется с марта этого года - это максимум более чем за 20 лет. Ставка австралийского ЦБ держится на рекордных с 2011 года 4,35% годовых. А ставка индийского регулятора находится сейчас на максимальных с 2016 года 6,5%. Ставка ЦБ Японии намного ниже, но находится на самых заметных для себя уровнях еще дольше - текущие 0,25% являются максимальными с 2008 года. Следом за Россией по размеру ключевой ставки идут Бразилия (10,8%) и Мексика (10,5%), за ними - ЮАР (8%). Причем ЦБ этой страны снизил ставку на последнем заседании впервые с 2020 года. Далее в рейтинге идут Индия (6,5%), Индонезия (6%), Саудовская Аравия (5,5%) и США, где ставка Федеральной резервной системы составляет 4,75-5%. Замыкают список Австралия (4,35%), Канада (3,75%), ЕС (3,4%), Южная Корея (3,25%), Китай (3,1%) и Япония (0,25%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g20, ставка банка россии