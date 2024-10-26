https://1prime.ru/20241026/sudokhodstvo-852448340.html

В МИД прокомментировали идею Гутерреша по судоходству в Черном море

В МИД прокомментировали идею Гутерреша по судоходству в Черном море - 26.10.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали идею Гутерреша по судоходству в Черном море

Нынешнюю инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству в Черном море, по всей видимости, подготовили в Киеве. Президент России Владимир Путин обещал... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:51+0300

2024-10-26T16:51+0300

2024-10-26T16:52+0300

политика

украина

россия

судоходство

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Нынешнюю инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству в Черном море, по всей видимости, подготовили в Киеве. Президент России Владимир Путин обещал ее изучить. Об этом сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.Источник также напомнил, что "аналогичное предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море, оформленное в июле 2022 года, не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы (облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений)". По словам собеседника агентства, "еще один заход" Гутерреш делал в марте 2024 года и Россия была готова на него согласиться, но в самый последний момент Владимир Зеленский отказался от этой идеи. "В отношении же нынешней инициативы Гутерреша, которая, судя по всему, была подготовлена в Киеве, — Владимир Путин обещал изучить ее", — заключил источник.

https://1prime.ru/20241026/konflikt-852445446.html

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украина, россия, судоходство, антониу гутерреш