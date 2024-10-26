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Россия в августе нарастила покупки одного товара из Индии более чем вдвое
Россия в августе нарастила покупки одного товара из Индии более чем вдвое - 26.10.2024, ПРАЙМ
Россия в августе нарастила покупки одного товара из Индии более чем вдвое
Экспорт Индией табака в Россию в августе этого года по сравнению с июлем вырос в 2,4 раза - до максимальных с января 3,2 миллиона долларов, подсчитало РИА... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T07:11+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Экспорт Индией табака в Россию в августе этого года по сравнению с июлем вырос в 2,4 раза - до максимальных с января 3,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийского министерства торговли и промышленности. При этом по сравнению с августом прошлого года объем индийского экспорта табака в Россию снизился в 1,8 раза, тогда он составлял 5,7 миллиона долларов. Из всей табачной продукции в последнем месяце лета РФ приобретала у Индии только сырье: табачные листья с частично или полностью отделенной средней жилкой - на 3,1 миллиона долларов и табачные отходы - на 110 тысяч долларов. Россия по итогам августа стала четырнадцатой страной в мире по покупкам табака из Индии. Больше всего его экспортировалось в Объединенные Арабские Эмираты (46,5 миллиона долларов), Бельгию (29,8 миллиона), Египет (16,5 миллиона), Индонезию (14,9 миллиона) и Турцию (10,9 миллиона). По итогам восьми месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия снизила импорт табачной продукции из Индии в 2,6 раза - до 18,7 миллиона долларов. Покупки за весь 2023 год составили 69,6 миллиона долларов.
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индия, экспорт
Экономика, ИНДИЯ, экспорт
Россия в августе нарастила покупки одного товара из Индии более чем вдвое
Экспорт Индией табака в Россию в августе вырос в 2,4 раза по сравнению с июлем
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Экспорт Индией табака в Россию в августе этого года по сравнению с июлем вырос в 2,4 раза - до максимальных с января 3,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийского министерства торговли и промышленности.
При этом по сравнению с августом прошлого года объем индийского экспорта табака в Россию снизился в 1,8 раза, тогда он составлял 5,7 миллиона долларов.
Из всей табачной продукции в последнем месяце лета РФ приобретала у Индии только сырье: табачные листья с частично или полностью отделенной средней жилкой - на 3,1 миллиона долларов и табачные отходы - на 110 тысяч долларов.
Россия по итогам августа стала четырнадцатой страной в мире по покупкам табака из Индии. Больше всего его экспортировалось в Объединенные Арабские Эмираты (46,5 миллиона долларов), Бельгию (29,8 миллиона), Египет (16,5 миллиона), Индонезию (14,9 миллиона) и Турцию (10,9 миллиона).
Страны G7 намерены погасить кредит Киеву доходами от активов России
По итогам восьми месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия снизила импорт табачной продукции из Индии в 2,6 раза - до 18,7 миллиона долларов. Покупки за весь 2023 год составили 69,6 миллиона долларов.