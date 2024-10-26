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Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма

Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о сохранении тарифов соцстрахования от травматизма

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:29+0300

2024-10-26T16:29+0300

2024-10-26T16:29+0300

россия

владимир путин

закон

тарифы обязательного соцстрахования от травматизма

соцстрахование

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на 2025-2027 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. При этом сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования, чтобы стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп. Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", по оценке авторов нового закона, в 2025 году составит 174,5 миллиарда, в 2026 году – 189,5 миллиарда, в 2027 году – 203,1 миллиарда рублей. При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) в эти три года ожидается на уровне 277,6 миллиарда, 306,8 миллиарда и 332,4 миллиарда рублей соответственно. По расчетам разработчиков закона, этого достаточно для полного обеспечения выплат по страхованию и финансирования Соцфондом РФ других расходов, предусмотренных законодательством.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, тарифы обязательного соцстрахования от травматизма, соцстрахование