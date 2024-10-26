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Способ сэкономить на новогодней поездке все-таки существует

Способ сэкономить на новогодней поездке все-таки существует - 26.10.2024, ПРАЙМ

Способ сэкономить на новогодней поездке все-таки существует

В преддверии Нового года многие уже начинают планировать бюджет поездки. Одна из самых затратных статей – перелет. Особенно если лететь предстоит всей семьей... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T04:04+0300

2024-10-26T04:04+0300

2024-10-26T04:04+0300

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ, Олег Обухов. В преддверии Нового года многие уже начинают планировать бюджет поездки. Одна из самых затратных статей – перелет. Особенно если лететь предстоит всей семьей. Но есть несколько способов, благодаря которым расходы можно сократить, не теряя в качестве сервиса. Подробнее о них - в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБронируйте заранееПоймать дешевый перелет на новогодний отдых поможет заблаговременное бронирование. Чем раньше начнется поиск, тем больше шансов найти выгодные предложения. Разумнее всего – погрузиться в изучение вариантов различных платформ для поиска авиабилетов – агрегаторов, метапоисковиков и приложений. Многие из них предлагают уведомления в реальном времени, что позволит быстро реагировать на выгодные предложения. Вкупе они позволят сравнивать цены различных авиакомпаний и выбирать из них наиболее подходящие. Однако, выбирая стоимость, важно обращать внимание на такую опцию, как возвратность билета, предупреждает кандидат педагогических наук, профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь."Все дешевые билеты оформляются по невозвратным тарифам, поэтому речь об их покупке может идти, только если вы уверены в своих планах на 100%. Совет – лучше сначала купить билет, а потом заниматься поиском размещения. Кроме того, дешевые билеты, как правило, продаются без багажа. Когда вы добавляете эту опцию, стоимость билета возрастает", – рассказывает эксперт.Таким образом, если вы летите с багажом, стоит проанализировать все цены, которые представлены перевозчиками на рынке, чтобы понять, есть ли смысл брать невозвратный билет, который вместе с дополнительными услугами будет сравним по цене с обычными билетамиВыбор даты и местаДругой способ сэкономить – выбирать гибкие даты: перелеты на сутки раньше или позже могут значительно снизить стоимость билета. Так, вылет в будние дни наверняка будет значительно дешевле, чем в выходные. Кроме того, многие авиаперевозчики предлагают специальный тариф для студентов и молодежи, что может также значительно сократить ваши расходы. При этом стоит заранее позаботиться о справке из школы или вуза, данные которой может запросить авиаперевозчик, оформляя онлайн-покупку билета. Еще стоит сравнивать аэропорты отправления и назначения, так как и это существенно влияет на цену. Если готовы потратить чуть больше времени на стыковочные рейсы, то обратите внимание на билеты с пересадкой. Например, перелет до одного города с пересадкой в другом может оказываться дешевле, чем прямой рейс. Также стоит изучать альтернативные аэропорты – иногда вариант перелета в соседний город с последующим трансфером до места назначения более выгоден. Имеет смысл подписаться на рассылки нескольких агрегаторов, туроператоров и сайтов авиакомпаний. Тогда, отслеживая акции, поймать лучшие предложения станет проще.Туроператоры обычно начинают снижать цены на туры за 2-3 месяца до Нового года, поэтому в это время рекомендуется активно искать предложения, отмечает PR-аналитик туроператора "Русский Экспресс" Елизавета Тимошенко."Как правило, самые выгодные предложения можно встретить на старте или начальном этапе продаж. Здесь также важно учитывать популярность направления. На востребованных маршрутах и там, где объем перевозки сильно лимитирован, вероятность снижения цен ближе к датам вылета практически отсутствует. И, наоборот, на менее интересных направлениях в случае плохой заполняемости борта перевозчик может организовать распродажу, чтобы кресла "не сгорели". Абсолютное большинство авиакомпаний используют систему динамического ценообразования. Это значит, что стоимость билетов зависит, в том числе, и от этого параметра", – уточняет специалист.Альтернативные направления, бонусы и посадкаУберечь кошелек от неоправданных трат поможет также выбор экономичных мест отдыха. Доступные прямые рейсы на популярные курорты могут оказаться слишком дорогими. Почему бы не рассмотреть альтернативные варианты? К слову, вместо поездки на привычные ski-курорты, такие как Красная Поляна (Краснодарский край), Манжерок (Республика Алтай) и Домбай (Карачаево-Черкесия), стоит присмотреться к менее известным, но не менее уютным – с прекрасными условиями для отдыха.В их числе – Шакша (Ярославская область), Красное озеро (Ленинградская область), Малиновка (Архангельская область), а также Гора Белая (Свердловская область).Помимо прочего, приобретая билеты "эконом", важно помнить, что ручная кладь должна полностью помещаться в калибратор перед проходом в самолет и соответствовать требованиям по весу. Иначе придется платить дополнительные деньги. Также стоит обратить внимание на возможность использования бонусов и миль, которые могли накопиться за предыдущие полеты. Это может значительно снизить общую стоимость билета или даже сделать его бесплатным. Не надо стесняться участвовать в программах лояльности, ведь это отличный способ сократить расходы во время путешествий.Новогодние каникулы за рубежомКонечно, когда финансово неограничен, можно позволить себе любые курорты любой страны. Все же не лишним будет трезво взвесить все "за" и "против", решаясь на заграничный отдых в Новом году, убеждена Дехтярь."Получение визы в европейские страны у россиян сейчас занимает 2-3 месяца. В качестве альтернативы можно, конечно, рассмотреть страны Юго-Восточной Азии, Египет, Тунис, Марокко, Эмираты и Канарские острова – эти направления популярны в зимний период. Однако цены на них высокие, так как большинство стран находится от России далеко, и авиаперелет становится самым дорогим элементом путешествия", – уточняет эксперт.Кроме того, никто не застрахован от сюрпризов от геополитической обстановки. В этом смысле больше шансов вовремя вернуться с отдыха вовремя, когда проводишь его в России. А используя все доступные способы экономии на перелете, можно максимально эффективно провести новогодние каникулы, не тратя лишнего и не переживая за финансы. Тогда новогоднее путешествие станет не только доступным, но и приятным.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

туризм, российские туристы, дешевые авиабилеты, цены на авиабилеты