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СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану - 26.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану
СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану
Своими ударами Тель-Авив хотел поразить казармы и оружейные склады Ирана, передает телеканал NBC News, сославшись на двух высокопоставленных арабских... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T09:26+0300
2024-10-26T09:26+0300
израиль
иран
атаки
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Своими ударами Тель-Авив хотел поразить казармы и оружейные склады Ирана, передает телеканал NBC News, сославшись на двух высокопоставленных арабских чиновников."Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - следует из заявления.В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
https://1prime.ru/20241026/ataka-852440419.html
израиль
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израиль, иран, атаки
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Атаки
09:26 26.10.2024
 
СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану

NBC News: удар Израиля по Тегерану был, вероятно, нанесен по казармам и складу

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк#Показательный пуск ракеты из комплекса "Точка-У" на полигоне Луга в Ленинградской области
#Показательный пуск ракеты из комплекса Точка-У на полигоне Луга в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Своими ударами Тель-Авив хотел поразить казармы и оружейные склады Ирана, передает телеканал NBC News, сославшись на двух высокопоставленных арабских чиновников.
"Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - следует из заявления.
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана
05:13
 
ИЗРАИЛЬИРАНАтаки
 
 
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