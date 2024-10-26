https://1prime.ru/20241026/udar-852442751.html

СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану

СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану - 26.10.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили вероятную цель удара Израиля по Ирану

Своими ударами Тель-Авив хотел поразить казармы и оружейные склады Ирана, передает телеканал NBC News, сославшись на двух высокопоставленных арабских... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T09:26+0300

2024-10-26T09:26+0300

2024-10-26T09:26+0300

израиль

иран

атаки

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Своими ударами Тель-Авив хотел поразить казармы и оружейные склады Ирана, передает телеканал NBC News, сославшись на двух высокопоставленных арабских чиновников."Первоначальный удар по Тегерану, по всей видимости, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия", - следует из заявления.В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.

https://1prime.ru/20241026/ataka-852440419.html

израиль

иран

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израиль, иран, атаки