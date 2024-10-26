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ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары - 26.10.2024, ПРАЙМ
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ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары - 26.10.2024, ПРАЙМ
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T12:25+0300
2024-10-26T12:25+0300
иран
израиль
атаки
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ДОХА, 26 окт - ПРАЙМ. Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, сообщает телеканал Sky News Arabia в ОАЭ.По заявлениям источника телеканала, Иран дал понять Израилю свои намерения.В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
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иран
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иран, израиль, атаки
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Атаки
12:25 26.10.2024
 
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары

Sky News Arabia: Иран проинформировал Израиль через посредника, что не ответит на удары

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта
Обстановка в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ДОХА, 26 окт - ПРАЙМ. Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, сообщает телеканал Sky News Arabia в ОАЭ.
По заявлениям источника телеканала, Иран дал понять Израилю свои намерения.
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
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ИРАНИЗРАИЛЬАтаки
 
 
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