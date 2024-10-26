https://1prime.ru/20241026/udar-852444186.html

ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары

ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары - 26.10.2024, ПРАЙМ

ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары

Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T12:25+0300

2024-10-26T12:25+0300

2024-10-26T12:25+0300

иран

израиль

атаки

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ДОХА, 26 окт - ПРАЙМ. Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, сообщает телеканал Sky News Arabia в ОАЭ.По заявлениям источника телеканала, Иран дал понять Израилю свои намерения.В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.

https://1prime.ru/20241026/biznes-852443496.html

иран

израиль

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иран, израиль, атаки