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ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары - 26.10.2024, ПРАЙМ
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T12:25+0300
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2024-10-26T12:25+0300
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ДОХА, 26 окт - ПРАЙМ. Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, сообщает телеканал Sky News Arabia в ОАЭ.По заявлениям источника телеканала, Иран дал понять Израилю свои намерения.В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
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иран, израиль, атаки
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
Sky News Arabia: Иран проинформировал Израиль через посредника, что не ответит на удары
ДОХА, 26 окт - ПРАЙМ. Иран сообщил Тель-Авиву, что не будет атаковать в ответ на массированный обстрел военной инфраструктуры. Информация была передана через иностранного посредника, сообщает телеканал Sky News Arabia в ОАЭ.
По заявлениям источника телеканала, Иран дал понять Израилю свои намерения.
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены.
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