https://1prime.ru/20241026/udar-852445696.html

СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США

СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США - 26.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США

Атака израильской армии на промышленные объекты на территории Ирана свидетельствует о слабости Вашингтона в регулировании возникающих угроз, сообщает издание... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:39+0300

2024-10-26T14:39+0300

2024-10-26T14:39+0300

политика

израиль

иран

сша

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Атака израильской армии на промышленные объекты на территории Ирана свидетельствует о слабости Вашингтона в регулировании возникающих угроз, сообщает издание Jerusalem Post. "США выглядят слабыми в своём ответе на возникающие угрозы, пытаясь сдержать политических и военных лидеров Израиля от более решительных действий", - подчеркнули авторы статьи, отметив, что за угрозами и решительными действиями ЦАХАЛ (армии Израиля) наблюдает весь мир. В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены. Агентство Fars также доложило, что Израиль атаковал военные базы на западе и юго-западе Тегерана.

https://1prime.ru/20241026/udar-852444186.html

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иран

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израиль, иран, сша