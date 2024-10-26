Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США - 26.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241026/udar-852445696.html
СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США
СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США
Атака израильской армии на промышленные объекты на территории Ирана свидетельствует о слабости Вашингтона в регулировании возникающих угроз, сообщает издание... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:39+0300
2024-10-26T14:39+0300
политика
израиль
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Атака израильской армии на промышленные объекты на территории Ирана свидетельствует о слабости Вашингтона в регулировании возникающих угроз, сообщает издание Jerusalem Post. "США выглядят слабыми в своём ответе на возникающие угрозы, пытаясь сдержать политических и военных лидеров Израиля от более решительных действий", - подчеркнули авторы статьи, отметив, что за угрозами и решительными действиями ЦАХАЛ (армии Израиля) наблюдает весь мир. В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены. Агентство Fars также доложило, что Израиль атаковал военные базы на западе и юго-западе Тегерана.
https://1prime.ru/20241026/udar-852444186.html
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, сша
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
14:39 26.10.2024
 
СМИ: удар Израиля по Ирану показал слабость США

Jerusalem Post: удар Израиля говорит о слабости США в ответе на возникающие угрозы

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Атака израильской армии на промышленные объекты на территории Ирана свидетельствует о слабости Вашингтона в регулировании возникающих угроз, сообщает издание Jerusalem Post.
"США выглядят слабыми в своём ответе на возникающие угрозы, пытаясь сдержать политических и военных лидеров Израиля от более решительных действий", - подчеркнули авторы статьи, отметив, что за угрозами и решительными действиями ЦАХАЛ (армии Израиля) наблюдает весь мир.
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по промышленной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на атаки Тегерана 1 октября. При этом ядерные и нефтяные объекты не были повреждены. Агентство Fars также доложило, что Израиль атаковал военные базы на западе и юго-западе Тегерана.
Обстановка в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
ТВ: Иран проинформировал Израиль, что не ответит на удары
12:25
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала