https://1prime.ru/20241026/udobreniya-852442602.html

Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле

Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле - 26.10.2024, ПРАЙМ

Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле

Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T09:03+0300

2024-10-26T09:03+0300

2024-10-26T09:03+0300

удобрения

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года. По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).

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удобрения, ес, россия