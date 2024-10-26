Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле - 26.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241026/udobreniya-852442602.html
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле - 26.10.2024, ПРАЙМ
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле
Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T09:03+0300
2024-10-26T09:03+0300
удобрения
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/93/838529362_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_afe426c114fbc0a8cc2ac64e862d46c5.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы. Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года. По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
https://1prime.ru/20241026/otnosheniya-852442236.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/93/838529362_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bd6bacaa06390a781508091c47f099ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
удобрения, ес, россия
удобрения, ЕС, РОССИЯ
09:03 26.10.2024
 
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле

ЕС сократил объемы импорта удобрений из РФ на 13%, до 173 миллионов евро

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Вертикальная ферма" компании iFarm в Новосибирске
Вертикальная ферма компании iFarm в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Евросоюз после покупки удобрений у России на рекордную сумму в июле, в конце лета вновь перешел к снижению импорта, сократив объемы на 13% за месяц, до 173 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статслужбы.
Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате тогда доля России в европейских закупках составила выше 30% впервые с марта 2022 года.
По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару. Самую заметную динамику среди них показали Италия, нарастившая покупки в 22 раза, до 7 миллионов евро, и Финляндия, увеличившая объемы покупок в восемь раз, до 1,8 миллиона евро.
Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%).
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией
08:27
Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
 
удобренияЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала