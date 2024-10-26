https://1prime.ru/20241026/ustupka-852443264.html

"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС

"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС - 26.10.2024, ПРАЙМ

"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС

Западные страны должны уступить развивающимся странам, чтобы сохранить свою репутацию, передает немецкое издание Spiegel. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T11:47+0300

2024-10-26T11:47+0300

2024-10-26T11:47+0300

экономика

запад

брикс

германия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Западные страны должны уступить развивающимся странам, чтобы сохранить свою репутацию, передает немецкое издание Spiegel."Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется ... отказаться от привилегий", — подчеркнули авторы статьи.Издание также отметило, что расширившийся БРИКС теперь во многом превосходит "Большую семерку" - как по численности населения, так и в экономическом плане. Авторы обращают внимание: стремительный рост числа участников объединения должен насторожить западные страны.Для устранения нависшей угрозы в статье предлагается Западу развить политическую культуру и с уважением отнестись к роли более слабых стран в мире.

https://1prime.ru/20241026/stavka-852442991.html

запад

германия

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запад, брикс, германия