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"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС - 26.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС
"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС
Западные страны должны уступить развивающимся странам, чтобы сохранить свою репутацию, передает немецкое издание Spiegel. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T11:47+0300
2024-10-26T11:47+0300
экономика
запад
брикс
германия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Западные страны должны уступить развивающимся странам, чтобы сохранить свою репутацию, передает немецкое издание Spiegel."Негодование &lt;...&gt; растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется ... отказаться от привилегий", — подчеркнули авторы статьи.Издание также отметило, что расширившийся БРИКС теперь во многом превосходит "Большую семерку" - как по численности населения, так и в экономическом плане. Авторы обращают внимание: стремительный рост числа участников объединения должен насторожить западные страны.Для устранения нависшей угрозы в статье предлагается Западу развить политическую культуру и с уважением отнестись к роли более слабых стран в мире.
https://1prime.ru/20241026/stavka-852442991.html
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запад, брикс, германия
Экономика, ЗАПАД, БРИКС, ГЕРМАНИЯ
11:47 26.10.2024
 
"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС

Spiegel: Западу следует пойти на значительные уступки странам Глобального Юга

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Западные страны должны уступить развивающимся странам, чтобы сохранить свою репутацию, передает немецкое издание Spiegel.
"Негодование <...> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется ... отказаться от привилегий", — подчеркнули авторы статьи.
Издание также отметило, что расширившийся БРИКС теперь во многом превосходит "Большую семерку" - как по численности населения, так и в экономическом плане. Авторы обращают внимание: стремительный рост числа участников объединения должен насторожить западные страны.
Для устранения нависшей угрозы в статье предлагается Западу развить политическую культуру и с уважением отнестись к роли более слабых стран в мире.
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