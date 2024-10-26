https://1prime.ru/20241026/vuchich-852447032.html

Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань

Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань - 26.10.2024, ПРАЙМ

Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань, а также отказ главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен от встречи с... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T15:35+0300

2024-10-26T15:35+0300

2024-10-26T15:35+0300

политика

ес

сербия

александр вучич

урсула фон дер ляйен

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БЕЛГРАД, 26 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань, а также отказ главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем нюансами в отношениях между официальным Белградом и Западом. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре сообщило, что фон дер Ляйен отменила в пятницу встречу с премьером Сербии Милошем Вучевичем после его встречи утром того же дня с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Вучич пояснил, что "это не был вопрос Милоша Вучевича, ничего такого Милош не сделал". "Суть в том, что Урсула не может вынести, чтобы… меньше всего Урсула, но никто там не может вынести того, чтобы объявили: в 12.00 Вучевич принял российского министра, а в 13.00, это время я сейчас назвал, потому что я был с ней с 13.00 до 16.00, разговаривал с председателем Еврокомиссии. Это невозможно для них, а для нас совсем нормально", — сказал он в эфире Prva TV. Вучич добавил, что "они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими". Президент Сербии напомнил, насколько каждый раз трудно отвечать сразу нескольким западным политикам на требования ввести санкции против РФ и объяснить позицию Белграда. Он также напомнил, что Евросоюз трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны. "Если бы я отказался от этих встреч и поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца. Как Бога вас прошу, не надо меня учить внешней политике и международным отношениям, знаю их лучше, чем кто-либо другой. И я сохранил уважение президента Путина и принял, и сохранил уважение главы ЕК фон дер Ляйен", — подчеркнул Вучич. Накануне Президент Сербии назвал фальсификацией текст в британском издании Times со ссылкой не него о том, что Белград может отказаться от пути в Евросоюз ради БРИКС. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое число граждан Сербии, около 42%, поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС. Вучич ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".

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ес, сербия, александр вучич, урсула фон дер ляйен