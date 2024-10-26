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СМИ: в России вырастут детские выплаты в 2025 году - 26.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в России вырастут детские выплаты в 2025 году
СМИ: в России вырастут детские выплаты в 2025 году - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России вырастут детские выплаты в 2025 году
Размер детских выплат будет увеличен уже в следующем году, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб изданию "Лента.ру". | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T10:24+0300
2024-10-26T10:24+0300
выплаты
дети
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Размер детских выплат будет увеличен уже в следующем году, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб изданию "Лента.ру".Так, рост коснется единовременной выплаты при рождении ребенка, материнского капитала, а также ряда пособий. Политик отметила, что государство нацелено на заботу о детях и матерях, а потому бюджет, выделенный на эти цели, ежегодно растет. "В 2025 году миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка, это 675 тысяч рублей", - подчеркнула Бессараб.Она также отметила, что будут увеличены выплаты по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком и предоставлена возможность на получение налогового вычета за следующий год.При этом регионы, в которых зафиксирована плохая демографическая ситуация, получат дополнительный объем средств на программы повышения рождаемости - льготные ипотеки, услуги и прочее.
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выплаты, дети, россия
выплаты, дети, РОССИЯ
10:24 26.10.2024
 
СМИ: в России вырастут детские выплаты в 2025 году

Депутат Бессараб: в 2025 году вырастут выплаты для семей с детьми

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Нового года
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Размер детских выплат будет увеличен уже в следующем году, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб изданию "Лента.ру".
Так, рост коснется единовременной выплаты при рождении ребенка, материнского капитала, а также ряда пособий. Политик отметила, что государство нацелено на заботу о детях и матерях, а потому бюджет, выделенный на эти цели, ежегодно растет. "В 2025 году миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка, это 675 тысяч рублей", - подчеркнула Бессараб.
Она также отметила, что будут увеличены выплаты по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком и предоставлена возможность на получение налогового вычета за следующий год.
При этом регионы, в которых зафиксирована плохая демографическая ситуация, получат дополнительный объем средств на программы повышения рождаемости - льготные ипотеки, услуги и прочее.
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