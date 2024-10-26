https://1prime.ru/20241026/zaklyuchennye-852446881.html
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области правоохранители задержали двух беглых заключенных. Розыск двух оставшихся беглецов продолжается. Об этом сообщил губернатор Липецкой области... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T15:23+0300
2024-10-26T15:23+0300
2024-10-26T15:25+0300
происшествия
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заключенные
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В Липецкой области правоохранители задержали двух беглых заключенных. Розыск двух оставшихся беглецов продолжается. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что двоих сбежавших из липецкой исправительной колонии общего режима №2 заключенных задержали и доставили в тамбовское отделение полиции. В субботу в ИК-2 при проведении обхода территории обнаружили подкоп. Был проведен подсчет осужденных, при котором выявили факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направили группу преследования. Также была назначена служебная проверка. ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Был создан штаб по розыску и задержанию беглецов. Позднее второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег.
https://1prime.ru/20241010/ivanov-852110037.html
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россия, заключенные, побег
Происшествия, РОССИЯ, заключенные, побег
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В Липецкой области правоохранители задержали двух беглых заключенных. Розыск двух оставшихся беглецов продолжается. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что двоих сбежавших из липецкой исправительной колонии общего режима №2 заключенных задержали и доставили в тамбовское отделение полиции.
В субботу в ИК-2 при проведении обхода территории обнаружили подкоп. Был проведен подсчет осужденных, при котором выявили факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направили группу преследования. Также была назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Позднее второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег.
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову