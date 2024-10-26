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Полиция задержала пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Полиция задержала пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного
Полиция задержала пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного - 26.10.2024, ПРАЙМ
Полиция задержала пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного
Полиция задержала пятого из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T17:48+0300
2024-10-26T17:48+0300
происшествия
россия
заключенные
побег
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Полиция задержала пятого из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержали пятого из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных. Она также сообщила, что беглец скрывался в частном секторе села Петровское, после задержания его доставили в территориальный отдел полиции. Волк также сообщила, что мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются. В субботу в ИК-2 при проведении обхода территории обнаружили подкоп. Был проведен подсчет осужденных, при котором выявили факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направили группу преследования. Также была назначена служебная проверка.ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.Позднее второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст. 293 УК РФ).
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россия, заключенные, побег
Происшествия, РОССИЯ, заключенные, побег
17:48 26.10.2024
 
Полиция задержала пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного

МВД: полиция задержала пятого из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Полиция задержала пятого из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержали пятого из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных.
Она также сообщила, что беглец скрывался в частном секторе села Петровское, после задержания его доставили в территориальный отдел полиции.
Волк также сообщила, что мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются.
В субботу в ИК-2 при проведении обхода территории обнаружили подкоп. Был проведен подсчет осужденных, при котором выявили факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направили группу преследования. Также была назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Позднее второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст. 293 УК РФ).
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