https://1prime.ru/20241026/zakon-852447472.html

Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации

Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, соответствующий документ размещен на портале... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T15:55+0300

2024-10-26T15:55+0300

2024-10-26T15:55+0300

экономика

россия

владимир путин

закон

залог

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее. Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России. В этих целях в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков. Это должно позволить обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20241025/putin-852438133.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, залог