https://1prime.ru/20241026/zakon-852447472.html
Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации
Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации - 26.10.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, соответствующий документ размещен на портале... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T15:55+0300
2024-10-26T15:55+0300
2024-10-26T15:55+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
залог
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее. Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России. В этих целях в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков. Это должно позволить обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241025/putin-852438133.html
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россия, владимир путин, закон, залог
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, залог
Путин подписал закон для развития рынка неипотечной секьюритизации
Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее.
Закон разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% (сейчас – не менее 20%) при соблюдении условий, установленных Банком России.
В этих целях в статью 42 закона "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, которые дают ЦБ полномочия устанавливать требования к формам и способам принятия таких рисков, а также условия их принятия и порядок определения объема принимаемых рисков.
Это должно позволить обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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