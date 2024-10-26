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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для целей легализации на территории России. Соответствующий... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:39+0300

2024-10-26T16:39+0300

2024-10-26T16:39+0300

россия

владимир путин

закон

трудовые мигранты

брак

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для целей легализации на территории России. Соответствующий документ разместилли на портале официального опубликования правовых актов. Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2023 года. Его авторами являются сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат ГД Виктор Водолацкий. Подписанный закон предусматривает, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке могут предоставить гражданину другого государства, которой состоит в браке с гражданином РФ не менее трех лет и постоянно проживает на территории России. Согласно закону, право на получение ВНЖ в упрощенном порядке может получить иностранный гражданин, имеющий ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в РФ, другой родитель которого имеет гражданство РФ, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории РФ иностранца с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство. Закон позволит усовершенствовать миграционное законодательство в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ. Кроме того, закон предусматривает аннулирование разрешения на временное проживание и ВНЖ в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, было отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранца в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее заявлял, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП. Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в РФ, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем, отмечал парламентарий.

https://1prime.ru/20241025/mintrud-852437033.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон, трудовые мигранты, брак