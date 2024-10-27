Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США признали российскую армию сильнейшей в мире - 27.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241027/armiya-852459968.html
В США признали российскую армию сильнейшей в мире
В США признали российскую армию сильнейшей в мире - 27.10.2024, ПРАЙМ
В США признали российскую армию сильнейшей в мире
Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T22:48+0300
2024-10-27T22:49+0300
вооружения
сша
армия
армия россии
вс рф
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/15/842251542_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f0dbb2e791b328485b1eff2bc582725c.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. Согласно оценке журнала, на втором месте по военной мощи находится американская армия, на третьем — израильская. ВСУ заняли восьмую позицию в рейтинге. В топ-10 сильнейших также вошли китайская, южнокорейская, иранская, британская, немецкая и турецкая армии. Издание отметило, что оно оценивало силу вооруженных сил различных государств мира по итогам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
https://1prime.ru/20241003/armiya-851947279.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/15/842251542_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_1a64ad64f1b3c9e2385ba7e778197e51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, армия, армия россии, вс рф, рейтинг
Вооружения, США, армия, армия России, ВС РФ, рейтинг
22:48 27.10.2024 (обновлено: 22:49 27.10.2024)
 
В США признали российскую армию сильнейшей в мире

Российскую армию признали сильнейшей в мире по рейтингу US News and World Report

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие форума "Армия-2022" и армейских международных игр
Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report.
Согласно оценке журнала, на втором месте по военной мощи находится американская армия, на третьем — израильская. ВСУ заняли восьмую позицию в рейтинге.
В топ-10 сильнейших также вошли китайская, южнокорейская, иранская, британская, немецкая и турецкая армии.
Издание отметило, что оно оценивало силу вооруженных сил различных государств мира по итогам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии
3 октября, 17:06
 
ВооруженияСШАармияармия РоссииВС РФрейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала