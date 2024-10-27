https://1prime.ru/20241027/armiya-852459968.html
В США признали российскую армию сильнейшей в мире
В США признали российскую армию сильнейшей в мире - 27.10.2024, ПРАЙМ
В США признали российскую армию сильнейшей в мире
Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T22:48+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. Согласно оценке журнала, на втором месте по военной мощи находится американская армия, на третьем — израильская. ВСУ заняли восьмую позицию в рейтинге. В топ-10 сильнейших также вошли китайская, южнокорейская, иранская, британская, немецкая и турецкая армии. Издание отметило, что оно оценивало силу вооруженных сил различных государств мира по итогам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
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сша, армия, армия россии, вс рф, рейтинг
Вооружения, США, армия, армия России, ВС РФ, рейтинг
В США признали российскую армию сильнейшей в мире
Российскую армию признали сильнейшей в мире по рейтингу US News and World Report
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report.
Согласно оценке журнала, на втором месте по военной мощи находится американская армия, на третьем — израильская. ВСУ заняли восьмую позицию в рейтинге.
В топ-10 сильнейших также вошли китайская, южнокорейская, иранская, британская, немецкая и турецкая армии.
Издание отметило, что оно оценивало силу вооруженных сил различных государств мира по итогам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
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