https://1prime.ru/20241027/armiya-852459968.html

В США признали российскую армию сильнейшей в мире

В США признали российскую армию сильнейшей в мире - 27.10.2024, ПРАЙМ

В США признали российскую армию сильнейшей в мире

Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T22:48+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ признаны сильнейшими в мире, следует из рейтинга издания US News and World Report. Согласно оценке журнала, на втором месте по военной мощи находится американская армия, на третьем — израильская. ВСУ заняли восьмую позицию в рейтинге. В топ-10 сильнейших также вошли китайская, южнокорейская, иранская, британская, немецкая и турецкая армии. Издание отметило, что оно оценивало силу вооруженных сил различных государств мира по итогам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.

https://1prime.ru/20241003/armiya-851947279.html

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сша, армия, армия россии, вс рф, рейтинг