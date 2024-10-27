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Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе - 27.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе
Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T07:32+0300
2024-10-27T07:33+0300
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атаки
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ДЕНПАСАР, 27 окт - ПРАЙМ. Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты - злоумышленники, привлекающие внимание к социальным или политическим проблемам с помощью кибератак, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес. "Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС", - рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit. По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи. "Самая уязвимая часть - как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно", - пояснила исследователь. При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. "Наиболее атакуемые сейчас - сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb, в целом, самая уязвимая часть - безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура", - заключила она.
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kaspersky, атаки
kaspersky, Атаки
07:32 27.10.2024 (обновлено: 07:33 27.10.2024)
 
Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе

Манджарес: главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты

© KasperskyKaspersky
Kaspersky
© Kaspersky
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ДЕНПАСАР, 27 окт - ПРАЙМ. Хакеры уже научились атаковать космическую инфраструктуру и регулярно осуществляют попытки ее взломать, наиболее уязвимы сейчас системы навигации, а главную опасность представляют целевые атаки и хактивисты - злоумышленники, привлекающие внимание к социальным или политическим проблемам с помощью кибератак, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес.
"Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС", - рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit.
По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи.
"Самая уязвимая часть - как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно", - пояснила исследователь.
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При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. "Наиболее атакуемые сейчас - сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb, в целом, самая уязвимая часть - безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура", - заключила она.
 
kasperskyАтаки
 
 
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