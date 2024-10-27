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СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке - 27.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке - 27.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке
Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:58+0300
2024-10-27T14:58+0300
турция
банковские переводы
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АНКАРА, 27 окт – ПРАЙМ. Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги владельцу, сообщает издание Yeni Şafak. Стало известно, что простой рабочий-уборщик Озкан Айдик был крайне удивлен, когда заметил поплнение своего счета до 23 миллионов лир - 6,7 миллиона долларов. Осознав произошедшую ошибку в банковском переводе, честный гражданин отправился в банк и вернул все деньги. Свой поступок Айдик объяснил тем, что эти средства являлись непозволительными для исламской религии - харам."Я никому не рассказывал об этом инциденте, пока не пошёл в банк и не вернул деньги, может быть, они (знакомые) затуманили бы мой разум. Никто не пришёл и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги", - рассказал Айдик газете. Он также добавил, что в банке ему не раскрыли подробности операций, а потому теперь он намерен обратиться в полицию и выяснить все обстоятельства. Ситуация вызвала большой резонанс в медиаполе разных стран. Пользователи разделились на два лагеря: пока одни поддерживают Озкана за честный поступок, другие утверждают, что он упустил свой шанс.
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турция, банковские переводы
ТУРЦИЯ, банковские переводы
14:58 27.10.2024
 
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке

Yeni Şafak: житель Турции вернул банку около $7 млн, поступивших на его счет по ошибке

© Unsplash/Alexander MilsДеньги, доллары
Деньги, доллары
© Unsplash/Alexander Mils
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АНКАРА, 27 окт – ПРАЙМ. Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги владельцу, сообщает издание Yeni Şafak.
Стало известно, что простой рабочий-уборщик Озкан Айдик был крайне удивлен, когда заметил поплнение своего счета до 23 миллионов лир - 6,7 миллиона долларов. Осознав произошедшую ошибку в банковском переводе, честный гражданин отправился в банк и вернул все деньги. Свой поступок Айдик объяснил тем, что эти средства являлись непозволительными для исламской религии - харам.
"Я никому не рассказывал об этом инциденте, пока не пошёл в банк и не вернул деньги, может быть, они (знакомые) затуманили бы мой разум. Никто не пришёл и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги", - рассказал Айдик газете. Он также добавил, что в банке ему не раскрыли подробности операций, а потому теперь он намерен обратиться в полицию и выяснить все обстоятельства.
Ситуация вызвала большой резонанс в медиаполе разных стран. Пользователи разделились на два лагеря: пока одни поддерживают Озкана за честный поступок, другие утверждают, что он упустил свой шанс.
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