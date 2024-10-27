https://1prime.ru/20241027/bank-852456771.html
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке - 27.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке
Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:58+0300
2024-10-27T14:58+0300
2024-10-27T14:58+0300
турция
банковские переводы
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/66/841386678_0:94:2401:1444_1920x0_80_0_0_49d8d96e545e4ed281becccb56e5541c.jpg
АНКАРА, 27 окт – ПРАЙМ. Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги владельцу, сообщает издание Yeni Şafak. Стало известно, что простой рабочий-уборщик Озкан Айдик был крайне удивлен, когда заметил поплнение своего счета до 23 миллионов лир - 6,7 миллиона долларов. Осознав произошедшую ошибку в банковском переводе, честный гражданин отправился в банк и вернул все деньги. Свой поступок Айдик объяснил тем, что эти средства являлись непозволительными для исламской религии - харам."Я никому не рассказывал об этом инциденте, пока не пошёл в банк и не вернул деньги, может быть, они (знакомые) затуманили бы мой разум. Никто не пришёл и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги", - рассказал Айдик газете. Он также добавил, что в банке ему не раскрыли подробности операций, а потому теперь он намерен обратиться в полицию и выяснить все обстоятельства. Ситуация вызвала большой резонанс в медиаполе разных стран. Пользователи разделились на два лагеря: пока одни поддерживают Озкана за честный поступок, другие утверждают, что он упустил свой шанс.
https://1prime.ru/20241027/rekomendatsiya-852455792.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/66/841386678_126:0:2259:1600_1920x0_80_0_0_1702ab700a67b5ce6df8454eddfabceb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, банковские переводы
ТУРЦИЯ, банковские переводы
СМИ: житель Турции вернул банку 7 миллионов долларов, полученных по ошибке
Yeni Şafak: житель Турции вернул банку около $7 млн, поступивших на его счет по ошибке
АНКАРА, 27 окт – ПРАЙМ. Житель Измира на западе Турции обратился в банк из-за ошибочного поступления средств в размере семи миллионов долларов на его счет, попросив вернуть деньги владельцу, сообщает издание Yeni Şafak.
Стало известно, что простой рабочий-уборщик Озкан Айдик был крайне удивлен, когда заметил поплнение своего счета до 23 миллионов лир - 6,7 миллиона долларов. Осознав произошедшую ошибку в банковском переводе, честный гражданин отправился в банк и вернул все деньги. Свой поступок Айдик объяснил тем, что эти средства являлись непозволительными для исламской религии - харам.
"Я никому не рассказывал об этом инциденте, пока не пошёл в банк и не вернул деньги, может быть, они (знакомые) затуманили бы мой разум. Никто не пришёл и не спросил у банковских служащих, откуда взялись эти деньги", - рассказал Айдик газете. Он также добавил, что в банке ему не раскрыли подробности операций, а потому теперь он намерен обратиться в полицию и выяснить все обстоятельства.
Ситуация вызвала большой резонанс в медиаполе разных стран. Пользователи разделились на два лагеря: пока одни поддерживают Озкана за честный поступок, другие утверждают, что он упустил свой шанс.
"Пить из туалета": в Литве гражданам дали рекомендации на случай войны