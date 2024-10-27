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"Теперь заботит": Маск отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе
"Теперь заботит": Маск отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Теперь заботит": Маск отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе
Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск впервые ответил на обвинения в нелегальности своего бизнеса в Штатах. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T09:26+0300
2024-10-27T09:26+0300
2024-10-27T09:26+0300
илон маск
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск впервые ответил на обвинения в нелегальности своего бизнеса в Штатах.Ранее издание Washington Post сообщила, сославшись на источники, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако не поступил на курсы и начал разработку своего стартапа. Из-за этого, по заявлению источников, у него не было законных оснований оставаться в США. Действующий глава Белого дома прокомментировал ситуацию и отметил, что "богатейший человек в мире оказался нелегальным работником". "Вот теперь его заботят мигранты", - возмутился Маск в социальной сети X, владельцем которой он также является.
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илон маск, сша, мигранты
"Теперь заботит": Маск отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе
Маск отреагировал на утверждения о том, что он нелегально начал бизнес в США
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск впервые ответил на обвинения в нелегальности своего бизнеса в Штатах.
Ранее издание Washington Post сообщила, сославшись на источники, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако не поступил на курсы и начал разработку своего стартапа. Из-за этого, по заявлению источников, у него не было законных оснований оставаться в США. Действующий глава Белого дома прокомментировал ситуацию и отметил, что "богатейший человек в мире оказался нелегальным работником".
"Вот теперь его заботят мигранты", - возмутился Маск в социальной сети X, владельцем которой он также является.
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