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Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани

Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани - 27.10.2024, ПРАЙМ

Симоньян оценила итоги саммита БРИКС в Казани

БРИКС продемонстрировал всему миру, что Россия может жить лучше без гегемонии США. Об этом заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T19:23+0300

2024-10-27T19:23+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – ПРАЙМ. БРИКС продемонстрировал всему миру, что Россия может жить лучше без гегемонии США. Об этом заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Я хочу обратиться к нашим так называемым бывшим партнёрам, и сказать им "накося выкуси". Вот это замечательное русское слово. Это больше всего подходит к тому, чем этот саммит стал для них. И хотя Россия публично заявляет о том, что БРИКС — это не против Запада, это не против США и прочее, ну я же не буду спорить с официальными заявлениями России, но тем не менее, мне кажется, можно было бы сформулировать это в частном порядке. Мы не против них, мы теперь без них, без беса, так сказать. И нам как-то без него лучше", — сказала она. По ее словам, в ходе саммита она провела много встреч, в том числе, с журналистами. Они рассказали ей, что "мир поделится на до и после этого саммита". Симоньян также отметила, что никто не говорил об Украине. Она сообщила, что все, с кем она общалась, говорили только о США и никто ни разу не задал вопросы про Украину, никто "ни разу не поинтересовался, что там, как у вас дела, что происходит, почему началось и так далее". "Всех же волнует только то, что, в первую очередь, не только, но в первую очередь, то, что волнует их самих, а их самих волнует несправедливость, гегемония, диктат Америки", — добавила она. Вместе с тем саммит показал, что "мир больше их не слушается", отметила Симоньян. Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября.

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россия, сша, саммит брикс, маргарита симоньян