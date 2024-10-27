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Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света
Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света - 27.10.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, побывавший на прошедшем в Казани масштабном саммите БРИКС, отметил уникальную красоту Казанского Кремля. | 27.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, побывавший на прошедшем в Казани масштабном саммите БРИКС, отметил уникальную красоту Казанского Кремля."Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света", - подчеркнул он. Генсек также добавил, что проведение саммитов в текущих реалиях имеет огромную важность и объединяет страны для решения мировых проблем.
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оон, брикс, казань
ООН, БРИКС, КАЗАНЬ
14:03 27.10.2024
 
Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света

Гуттериш: Казанский Кремль - это великолепное чудо света

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, побывавший на прошедшем в Казани масштабном саммите БРИКС, отметил уникальную красоту Казанского Кремля.
"Мне довелось посетить Казанский Кремль. Это как великолепное чудо света", - подчеркнул он. Генсек также добавил, что проведение саммитов в текущих реалиях имеет огромную важность и объединяет страны для решения мировых проблем.
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