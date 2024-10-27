https://1prime.ru/20241027/duda-852459439.html
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом - 27.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом
Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T21:37+0300
2024-10-27T21:37+0300
2024-10-27T21:37+0300
политика
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об этом сообщило британское издание The Times. Ранее замначальника генштаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек сообщил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию с целью обороны от "нападения с востока". В публикации сказано, что данная "тысячемильная стена из металла и бетона для президента Польши Дуды — не что иное, как второй железный занавес". В интервью изданию Дуда отметил, что некоторые западные политики "смотрят на возводимые заграждения с ужасом", а восстановление железного занавеса — это "последнее, чего они хотят". По мнению Дуды, если безопасность его соотечественников будет необходимо "защитить путем повторного возведения железного занавеса, то ладно, железный занавес будет существовать, пока мы находимся по его свободную сторону". Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны — "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах было выделено десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), принял совет министров Польши 10 июня в ходе выездного заседания в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20241025/mid-852417726.html
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польша, анджей дуда, россия, оборона
Политика, ПОЛЬША, Анджей Дуда, РОССИЯ, оборона
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом
Times: Дуда считает польские заграждения на границе с РФ железным занавесом
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об этом сообщило британское издание The Times.
Ранее замначальника генштаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек сообщил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию с целью обороны от "нападения с востока".
В публикации сказано, что данная "тысячемильная стена из металла и бетона для президента Польши Дуды — не что иное, как второй железный занавес".
В интервью изданию Дуда отметил, что некоторые западные политики "смотрят на возводимые заграждения с ужасом", а восстановление железного занавеса — это "последнее, чего они хотят".
По мнению Дуды, если безопасность его соотечественников будет необходимо "защитить путем повторного возведения железного занавеса, то ладно, железный занавес будет существовать, пока мы находимся по его свободную сторону".
Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны — "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах было выделено десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), принял совет министров Польши 10 июня в ходе выездного заседания в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше