Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом - 27.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241027/duda-852459439.html
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом - 27.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом
Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T21:37+0300
2024-10-27T21:37+0300
политика
польша
анджей дуда
россия
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_0:73:2932:1722_1920x0_80_0_0_c05d6d3eb3b507560c8d94f9ec40f043.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об этом сообщило британское издание The Times. Ранее замначальника генштаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек сообщил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию с целью обороны от "нападения с востока". В публикации сказано, что данная "тысячемильная стена из металла и бетона для президента Польши Дуды — не что иное, как второй железный занавес". В интервью изданию Дуда отметил, что некоторые западные политики "смотрят на возводимые заграждения с ужасом", а восстановление железного занавеса — это "последнее, чего они хотят". По мнению Дуды, если безопасность его соотечественников будет необходимо "защитить путем повторного возведения железного занавеса, то ладно, железный занавес будет существовать, пока мы находимся по его свободную сторону". Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны — "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах было выделено десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), принял совет министров Польши 10 июня в ходе выездного заседания в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20241025/mid-852417726.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_016ae90daed9153c95b569497c4c4894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, анджей дуда, россия, оборона
Политика, ПОЛЬША, Анджей Дуда, РОССИЯ, оборона
21:37 27.10.2024
 
СМИ: Дуда сравнил польские заграждения на границе с РФ с железным занавесом

Times: Дуда считает польские заграждения на границе с РФ железным занавесом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда сравнил систему оборонительных заграждений, которые страна возводит на границе с Россией и Белоруссией, с железным занавесом. Об этом сообщило британское издание The Times.
Ранее замначальника генштаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек сообщил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию с целью обороны от "нападения с востока".
В публикации сказано, что данная "тысячемильная стена из металла и бетона для президента Польши Дуды — не что иное, как второй железный занавес".
В интервью изданию Дуда отметил, что некоторые западные политики "смотрят на возводимые заграждения с ужасом", а восстановление железного занавеса — это "последнее, чего они хотят".
По мнению Дуды, если безопасность его соотечественников будет необходимо "защитить путем повторного возведения железного занавеса, то ладно, железный занавес будет существовать, пока мы находимся по его свободную сторону".
Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны — "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах было выделено десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), принял совет министров Польши 10 июня в ходе выездного заседания в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, так как в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
25 октября, 12:30
 
ПолитикаПОЛЬШААнджей ДудаРОССИЯоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала