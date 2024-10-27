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Индия в августе в 1,5 раза нарастила экспорт двух напитков в Россию

Индия в августе в 1,5 раза нарастила экспорт двух напитков в Россию - 27.10.2024, ПРАЙМ

Индия в августе в 1,5 раза нарастила экспорт двух напитков в Россию

Экспорт в Россию из Индии чая, кофе в зернах и специй в августе по сравнению с июлем вырос в полтора раза и составил почти 9 миллионов долларов, подсчитало РИА... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T08:02+0300

2024-10-27T08:02+0300

2024-10-27T08:02+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Экспорт в Россию из Индии чая, кофе в зернах и специй в августе по сравнению с июлем вырос в полтора раза и составил почти 9 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Общие объемы покупок Россией индийских чая, зернового кофе и приправ в последний месяц лета составили 8,95 миллиона долларов. Это оказалось наибольшим объемом месячных поставок из Индии с июня. А по сравнению с августом прошлого года такой импорт вырос почти на четверть. Больше всего в августе закупался индийский чай - на 5,6 миллиона долларов и кофе в зернах - на 2,2 миллиона долларов. Из пряностей наиболее востребованными были семена тмина немолотые (400 тысяч долларов), перец (360 тысяч) и порошок кассии (коричника китайского) - 150 тысяч долларов. Кроме того, Россия покупала у Индии растворимый кофе - на 8,31 миллиона долларов, а также обжаренный цикорий и другие заменители кофе - на 850 тысяч долларов. При этом Россия в августе стала пятой в мире по покупкам индийского чая, обогнали ее только ОАЭ (15,8 миллиона долларов), Великобритания (10,2 миллиона), Ирак (9,4 миллиона) и США (8,2 миллиона). А вот по импорту из Индии кофе в зернах РФ заняла девятое место. В пятерку главных любителей индийского кофе вошли Италия (31,3 миллиона долларов), Германия (16,6 миллиона), Ливия (7,3 миллиона), Бельгия (7 миллионов) и ОАЭ (5 миллионов). Суммарно за январь-август этого года Индия продала России чая, кофе в зернах и специй на 77,7 миллиона долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее. По итогам 2023 года индийский экспорт в РФ составил 92,3 миллиона долларов.

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индия, россия, экспорт