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В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года
В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года - 27.10.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года
Для возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T18:10+0300
2024-10-27T18:10+0300
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политика
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Для возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По его словам, для того, "чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел"."Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — сказал Ермак.Он также отметил, что Зеленский никогда заявлял о готовности к территориальным компромиссам, но "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, РОССИЯ, мирные переговоры
В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года
Ермак заявил о необходимости возврата к границам 2022 года для переговоров с РФ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ.
Для возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera
глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, для того, "чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел".
"Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — сказал Ермак.
Он также отметил, что Зеленский никогда заявлял о готовности к территориальным компромиссам, но "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.
Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.
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