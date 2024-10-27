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В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года

В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года - 27.10.2024, ПРАЙМ

В офисе Зеленского начали говорить о границах 2022 года

Для возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T18:10+0300

2024-10-27T18:10+0300

2024-10-27T18:10+0300

политика

украина

владимир зеленский

андрей ермак

россия

мирные переговоры

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Для возможности проведения переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По его словам, для того, "чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел"."Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — сказал Ермак.Он также отметил, что Зеленский никогда заявлял о готовности к территориальным компромиссам, но "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.

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украина, владимир зеленский, андрей ермак, россия, мирные переговоры