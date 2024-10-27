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"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии
Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T18:16+0300
2024-10-27T18:16+0300
2024-10-27T18:17+0300
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ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов. Итоги голосования на одном участке в Марнеули были аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.
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грузия, парламентские выборы, голосование
Политика, ГРУЗИЯ, парламентские выборы, голосование
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии
ЦИК Грузии: правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на выборах
ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах.
В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов.
Итоги голосования на одном участке в Марнеули были аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.
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