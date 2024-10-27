https://1prime.ru/20241027/gruziya-852458112.html

"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии

"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии - 27.10.2024, ПРАЙМ

"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии

Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T18:16+0300

2024-10-27T18:16+0300

2024-10-27T18:17+0300

политика

грузия

парламентские выборы

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов. Итоги голосования на одном участке в Марнеули были аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.

https://1prime.ru/20241027/otnosheniya-852454637.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия, парламентские выборы, голосование