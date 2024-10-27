Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии - 27.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241027/gruziya-852458112.html
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии
Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T18:16+0300
2024-10-27T18:17+0300
политика
грузия
парламентские выборы
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов. Итоги голосования на одном участке в Марнеули были аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.
https://1prime.ru/20241027/otnosheniya-852454637.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_05605a6f1e9f1b335723c6f21b1d8a72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузия, парламентские выборы, голосование
Политика, ГРУЗИЯ, парламентские выборы, голосование
18:16 27.10.2024 (обновлено: 18:17 27.10.2024)
 
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии

ЦИК Грузии: правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на выборах

© CC BY 2.0 / young shanahanФлаг Грузии
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© CC BY 2.0 / young shanahan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Центризбирком Грузии завершил подсчет голосов со всех избирательных участков страны. По итогам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на парламентских выборах.
В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов.
Итоги голосования на одном участке в Марнеули были аннулированы после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.
Флаги Грузии и ЕС в Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США
10:54
 
ПолитикаГРУЗИЯпарламентские выборыголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала