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Россия за год на треть сократила покупки морепродуктов в Индии - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Россия за год на треть сократила покупки морепродуктов в Индии
Россия за год на треть сократила покупки морепродуктов в Индии - 27.10.2024, ПРАЙМ
Россия за год на треть сократила покупки морепродуктов в Индии
Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T09:06+0300
2024-10-27T09:06+0300
экономика
индия
россия
морепродукты
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года - почти на пятую часть. Из ракообразных Москва покупала у Нью-Дели в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих - на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных - на 130 тысяч долларов. По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США (180 миллионов долларов), Китай (49 миллионов), Япония (36 миллионов), Бельгия (16 миллионов) и Канада (14 миллионов). Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок - на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.
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индия, россия, морепродукты
Экономика, ИНДИЯ, РОССИЯ, морепродукты
09:06 27.10.2024
 
Россия за год на треть сократила покупки морепродуктов в Индии

Импорт Россией морепродуктов из Индии сократился на треть, до 10,8 млн долларов

© fotolia.com / AlexКреветки
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© fotolia.com / Alex
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией морепродуктов из Индии, в частности некоторых видов креветок, в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, по итогам последнего месяца лета объемы импорта Россией индийских морепродуктов, среди которых были только ракообразные, по сравнению с прошлым годом снизились на 34% и составили 10,8 миллиона долларов. Произошло сокращение и по сравнению с июлем 2024 года - почти на пятую часть.
Из ракообразных Москва покупала у Нью-Дели в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих - на 10,7 миллиона долларов и немного пресноводных - на 130 тысяч долларов.
По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей индийских ракообразных. В топ-5 вошли США (180 миллионов долларов), Китай (49 миллионов), Япония (36 миллионов), Бельгия (16 миллионов) и Канада (14 миллионов).
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08:02
Суммарно по итогам восьми месяцев этого года Россия приобрела у Индии морепродукты на 82,3 миллиона долларов, сократив их покупки в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за это время было куплено белоногих и пресноводных креветок - на 79 миллионов и 1,1 миллиона долларов соответственно. Также в небольших объемах приобретались гигантские тигровые креветки (на 410 тысяч долларов), замороженные кальмары (170 тысяч), замороженные осьминоги (140 тысяч) и другие морепродукты.
 
ЭкономикаИНДИЯРОССИЯморепродукты
 
 
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