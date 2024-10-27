https://1prime.ru/20241027/izverzhenie-852456391.html
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - 27.10.2024, ПРАЙМ
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:43+0300
2024-10-27T14:43+0300
2024-10-27T14:43+0300
вулкан
глобальное потепление
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters."Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — передает автор статьи, ссылаясь на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности.
https://1prime.ru/20241027/chudo-852456053.html
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вулкан, глобальное потепление
Вулкан, глобальное потепление
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Reuters: Исландии из-за потепления угрожает масштабное извержение вулканов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ.
Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters
.
"Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — передает автор статьи, ссылаясь на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.
Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности.
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