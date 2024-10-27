https://1prime.ru/20241027/izverzhenie-852456391.html

Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа

Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - 27.10.2024, ПРАЙМ

Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа

Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T14:43+0300

2024-10-27T14:43+0300

2024-10-27T14:43+0300

вулкан

глобальное потепление

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters."Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — передает автор статьи, ссылаясь на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности.

https://1prime.ru/20241027/chudo-852456053.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вулкан, глобальное потепление