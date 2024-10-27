Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - 27.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241027/izverzhenie-852456391.html
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - 27.10.2024, ПРАЙМ
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:43+0300
2024-10-27T14:43+0300
вулкан
глобальное потепление
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/99/838569911_0:209:3073:1937_1920x0_80_0_0_00ad772cd1c75aea36574a8f003893f0.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters."Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — передает автор статьи, ссылаясь на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности.
https://1prime.ru/20241027/chudo-852456053.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/99/838569911_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0854068d776d414cc7e2ba21b00e890c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вулкан, глобальное потепление
Вулкан, глобальное потепление
14:43 27.10.2024
 
Названа страна, которой угрожает страшная катастрофа

Reuters: Исландии из-за потепления угрожает масштабное извержение вулканов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый кратер "Сияние Каракумов"
Газовый кратер Сияние Каракумов - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии, сообщает издание Reuters.
"Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — передает автор статьи, ссылаясь на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.
Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
Генсек ООН назвал Казанский Кремль чудом света
14:03
 
Вулканглобальное потепление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала