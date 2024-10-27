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Лавров назвал угрозы Трампа ударить по Москве частью предвыборной кампании
Лавров назвал угрозы Трампа ударить по Москве частью предвыборной кампании - 27.10.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал угрозы Трампа ударить по Москве частью предвыборной кампании
Угрозы республиканца Дональда Трампа о том, что Вашингтон нанесет удары по Москве, являются всего лишь частью предвыборной кампании, считает министр иностранных | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:27+0300
2024-10-27T14:27+0300
2024-10-27T14:27+0300
политика
сергей лавров
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Угрозы республиканца Дональда Трампа о том, что Вашингтон нанесет удары по Москве, являются всего лишь частью предвыборной кампании, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу...", - объяснил министр журналисту Павлу Зарубину, добавив, что сам он не хочет вмешиваться в президентскую гонку в Штатах.Ранее издание Wall Street Journal публиковало информацию о том, Трамп угрожал Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину".
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сергей лавров, дональд трамп, выборы в сша
Политика, Сергей Лавров, Дональд Трамп, выборы в США
Лавров назвал угрозы Трампа ударить по Москве частью предвыборной кампании
Лавров: заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве - часть предвыборной кампании
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Угрозы республиканца Дональда Трампа о том, что Вашингтон нанесет удары по Москве, являются всего лишь частью предвыборной кампании, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу...", - объяснил министр журналисту Павлу Зарубину, добавив, что сам он не хочет вмешиваться в президентскую гонку в Штатах.
Ранее издание Wall Street Journal публиковало информацию о том, Трамп угрожал Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину".
Россия ценит действия партнеров по украинскому конфликту, заявил Лавров