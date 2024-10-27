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Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ
Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин
Москва заинтересована в сотрудничестве в сфере кинематографа с Пекином. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T15:09+0300
2024-10-27T15:09+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Москва заинтересована в сотрудничестве в сфере кинематографа с Пекином. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что объединив усилия две страны могут сохдать "очень хороший продукт". "Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок очень большой", — заявил глава государства, комментируя планы сотрудничества в сфере кинопроизводства российских и китайских специалистов. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин добавил, что в Китае действуют жесткие квоты на показ иностранных фильмов, всего 34 кинокартин в год, при этом российские деятели искусства могут сделать гораздо больше. "Это просто и интересная, и полезная, и выгодная работа для наших кинематографистов", — сказал он и добавил, что будущее сотрудничество двух стран в сфере кинематографа станет шансом для российских специалистов "подтвердить свой высокий уровень". Президент РФ также рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов. Путин подчеркнул, что согласен с китайским лидером. Он также сообщил, что сейчас готовится российско-китайский фильм.РФ и Китай имеют "много страниц совместной героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы, но мало кто знает об этих событиях", добавил Путин.Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что на полях саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили подготовить меморандум о развитии совместного кинопроизводства.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, кино, кинопрокат
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, кино, Кинопрокат
15:09 27.10.2024
 
Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, заявил Путин

Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве с КНР в сфере кино, рынок там большой

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Москва заинтересована в сотрудничестве в сфере кинематографа с Пекином. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что объединив усилия две страны могут сохдать "очень хороший продукт".
"Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок очень большой", — заявил глава государства, комментируя планы сотрудничества в сфере кинопроизводства российских и китайских специалистов. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин добавил, что в Китае действуют жесткие квоты на показ иностранных фильмов, всего 34 кинокартин в год, при этом российские деятели искусства могут сделать гораздо больше.
"Это просто и интересная, и полезная, и выгодная работа для наших кинематографистов", — сказал он и добавил, что будущее сотрудничество двух стран в сфере кинематографа станет шансом для российских специалистов "подтвердить свой высокий уровень".
Президент РФ также рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов. Путин подчеркнул, что согласен с китайским лидером. Он также сообщил, что сейчас готовится российско-китайский фильм.
РФ и Китай имеют "много страниц совместной героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы, но мало кто знает об этих событиях", добавил Путин.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что на полях саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили подготовить меморандум о развитии совместного кинопроизводства.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
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РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи ЦзиньпинкиноКинопрокат
 
 
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