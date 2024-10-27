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В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет - 27.10.2024, ПРАЙМ
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет
Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T06:09+0300
2024-10-27T06:09+0300
2024-10-27T06:09+0300
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КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны Махмуд аль-Хабаш. "Это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", - объяснил аль-Хабаш в рамках своего выступления на XVI саммите БРИКС в Казани. Ранее президент России высказал ряд предложений по урегулированию кризиса Израиля и Палестины. Среди необходимых мер он назвал восстановление и расширение работы "квартета", в состав которого входят Россия, Евросоюз, Штаты и ООН.
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россия, палестино-израильский конфликт
Политика, РОССИЯ, палестино-израильский конфликт
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет
Аль-Хабаш: Палестина поддерживает предложение РФ расширить ближневосточный квартет
КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны Махмуд аль-Хабаш.
"Это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", - объяснил аль-Хабаш в рамках своего выступления на XVI саммите БРИКС в Казани.
Ранее президент России высказал ряд предложений по урегулированию кризиса Израиля и Палестины. Среди необходимых мер он назвал восстановление и расширение работы "квартета", в состав которого входят Россия, Евросоюз, Штаты и ООН.
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