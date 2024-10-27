Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет - 27.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241027/kvartet-852452477.html
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет - 27.10.2024, ПРАЙМ
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет
Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T06:09+0300
2024-10-27T06:09+0300
политика
россия
палестино-израильский конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны Махмуд аль-Хабаш. "Это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", - объяснил аль-Хабаш в рамках своего выступления на XVI саммите БРИКС в Казани. Ранее президент России высказал ряд предложений по урегулированию кризиса Израиля и Палестины. Среди необходимых мер он назвал восстановление и расширение работы "квартета", в состав которого входят Россия, Евросоюз, Штаты и ООН.
https://1prime.ru/20241026/izrail-852451589.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, палестино-израильский конфликт
Политика, РОССИЯ, палестино-израильский конфликт
06:09 27.10.2024
 
В Палестине поддержали предложение России расширить ближневосточный квартет

Аль-Хабаш: Палестина поддерживает предложение РФ расширить ближневосточный квартет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Руководство Палестины поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по расширению "ближневосточного квартета", заявил советник президента страны Махмуд аль-Хабаш.
"Это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства", - объяснил аль-Хабаш в рамках своего выступления на XVI саммите БРИКС в Казани.
Ранее президент России высказал ряд предложений по урегулированию кризиса Израиля и Палестины. Среди необходимых мер он назвал восстановление и расширение работы "квартета", в состав которого входят Россия, Евросоюз, Штаты и ООН.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ
Вчера, 22:45
 
ПолитикаРОССИЯпалестино-израильский конфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала