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"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России - 27.10.2024, ПРАЙМ
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"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России
"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России - 27.10.2024, ПРАЙМ
"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России
Бывший кандидат на пост президента Литвы Эдуардас Вайткус призвал достигнуть мира с Россией без боевых действий. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T23:48+0300
2024-10-27T23:48+0300
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Бывший кандидат на пост президента Литвы Эдуардас Вайткус призвал достигнуть мира с Россией без боевых действий. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.Вайткус подчеркнул, что лишь "предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя".По его мнению, Литве надо двигаться по другому пути и достигнуть мира "не после победы над Россией, а без войны с ней". Он добавил, что жители Литвы не могут чувствовать себя в безопасности, пока соседние страны вовлечены в конфликт.Эдуардасу Вайткусу 67 лет. Он врач и профессор медицины. Вайткус, будучи кандидатом на пост президента Литвы, выступал за налаживание сотрудничества с РФ. В ходе парламентских выборов он возглавил Литовскую народную партию, но она не смогла преодолеть 5%-ный барьер, чтобы попасть в сейм. В мае Вайткус признал Крым регионом в составе России согласно итогам референдума.
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ес, литва, россия, международные отношения
Политика, ЕС, ЛИТВА, РОССИЯ, международные отношения
23:48 27.10.2024
 
"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России

Экс-кандидат Вайткус: только предатели Литвы могут призывать к войне с Россией

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Бывший кандидат на пост президента Литвы Эдуардас Вайткус призвал достигнуть мира с Россией без боевых действий. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.
Вайткус подчеркнул, что лишь "предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя".
По его мнению, Литве надо двигаться по другому пути и достигнуть мира "не после победы над Россией, а без войны с ней".
Он добавил, что жители Литвы не могут чувствовать себя в безопасности, пока соседние страны вовлечены в конфликт.
Эдуардасу Вайткусу 67 лет. Он врач и профессор медицины. Вайткус, будучи кандидатом на пост президента Литвы, выступал за налаживание сотрудничества с РФ. В ходе парламентских выборов он возглавил Литовскую народную партию, но она не смогла преодолеть 5%-ный барьер, чтобы попасть в сейм. В мае Вайткус признал Крым регионом в составе России согласно итогам референдума.
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