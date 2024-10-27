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"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России

"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России - 27.10.2024, ПРАЙМ

"По другому пути". В Литве сделали неожиданное заявление о России

Бывший кандидат на пост президента Литвы Эдуардас Вайткус призвал достигнуть мира с Россией без боевых действий. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T23:48+0300

2024-10-27T23:48+0300

2024-10-27T23:48+0300

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Бывший кандидат на пост президента Литвы Эдуардас Вайткус призвал достигнуть мира с Россией без боевых действий. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.Вайткус подчеркнул, что лишь "предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя".По его мнению, Литве надо двигаться по другому пути и достигнуть мира "не после победы над Россией, а без войны с ней". Он добавил, что жители Литвы не могут чувствовать себя в безопасности, пока соседние страны вовлечены в конфликт.Эдуардасу Вайткусу 67 лет. Он врач и профессор медицины. Вайткус, будучи кандидатом на пост президента Литвы, выступал за налаживание сотрудничества с РФ. В ходе парламентских выборов он возглавил Литовскую народную партию, но она не смогла преодолеть 5%-ный барьер, чтобы попасть в сейм. В мае Вайткус признал Крым регионом в составе России согласно итогам референдума.

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ес, литва, россия, международные отношения