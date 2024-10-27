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Малайзия будет рассчитываться с РФ в нацвалютах и увеличит экспорт каучука - 27.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241027/malayziya-852459144.html
Малайзия будет рассчитываться с РФ в нацвалютах и увеличит экспорт каучука
Малайзия будет рассчитываться с РФ в нацвалютах и увеличит экспорт каучука - 27.10.2024, ПРАЙМ
Малайзия будет рассчитываться с РФ в нацвалютах и увеличит экспорт каучука
Признание Малайзии в качестве страны-партнера БРИКС на саммите в Казани, обеспечит активизацию платежей в национальных валютах с РФ и облегченный экспорт... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T20:55+0300
2024-10-27T20:55+0300
экономика
россия
малайзия
брикс
расчеты в нацвалютах
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ДЖАКАРТА, 27 окт - ПРАЙМ. Признание Малайзии в качестве страны-партнера БРИКС на саммите в Казани, обеспечит активизацию платежей в национальных валютах с РФ и облегченный экспорт малайзийского каучука в Россию, заявил председатель малайзийского совета по каучуку Мохамад Супаради Мд Нур. По словам председателя совета, признание позволило Малайзии "получать платежи напрямую в ринггитах, скорректированных по последнему обменному курсу", тогда как ранее Россия покупала малазийский каучук через Китай в качестве посредника из-за определенных ограничений. "Малайзии очень повезло, что она официально присоединилась к БРИКС в качестве одной из 13 стран-партнеров. Это последовало за визитом премьер-министра Анвара Ибрагима в Россию, что позволило нам обрести гибкость и получать прямые платежи", — отметил Супаради. Его слова приводит портал New Straits Times. Председатель совета добавил, что это новое развитие для Малайзии, которая "долгое время была ограничена политикой Соединенных Штатов и Европы". "Но теперь у нас есть гибкость. Я встречусь с представителями отрасли, чтобы обсудить экспорт каучука в Россию. Обсуждение состоится завтра", - подытожил Супаради. На 16-м саммите БРИКС в Казани Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, стали Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
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россия, малайзия, брикс, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, БРИКС, расчеты в нацвалютах
20:55 27.10.2024
 
Малайзия будет рассчитываться с РФ в нацвалютах и увеличит экспорт каучука

Мд Нур: Малайзия начнет платежи в нацвалютах и увеличит экспорт каучука в Россию

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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ДЖАКАРТА, 27 окт - ПРАЙМ. Признание Малайзии в качестве страны-партнера БРИКС на саммите в Казани, обеспечит активизацию платежей в национальных валютах с РФ и облегченный экспорт малайзийского каучука в Россию, заявил председатель малайзийского совета по каучуку Мохамад Супаради Мд Нур.
По словам председателя совета, признание позволило Малайзии "получать платежи напрямую в ринггитах, скорректированных по последнему обменному курсу", тогда как ранее Россия покупала малазийский каучук через Китай в качестве посредника из-за определенных ограничений.
"Малайзии очень повезло, что она официально присоединилась к БРИКС в качестве одной из 13 стран-партнеров. Это последовало за визитом премьер-министра Анвара Ибрагима в Россию, что позволило нам обрести гибкость и получать прямые платежи", — отметил Супаради. Его слова приводит портал New Straits Times.
Председатель совета добавил, что это новое развитие для Малайзии, которая "долгое время была ограничена политикой Соединенных Штатов и Европы".
"Но теперь у нас есть гибкость. Я встречусь с представителями отрасли, чтобы обсудить экспорт каучука в Россию. Обсуждение состоится завтра", - подытожил Супаради.
На 16-м саммите БРИКС в Казани Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, стали Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯБРИКСрасчеты в нацвалютах
 
 
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