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В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку
В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку - 27.10.2024, ПРАЙМ
В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку
Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку государств-основателей объединения. Об этом заявил премьер-министр страны... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T22:03+0300
2024-10-27T22:03+0300
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ДЖАКАРТА, 27 окт - ПРАЙМ. Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку государств-основателей объединения. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Малайзийское агентство Bernama сообщило, что Ибрагим сделал данное заявление после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али. "Абий упомянул, что во время встречи восьми стран под председательством президента России Владимира Путина, на которой также присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, первой предложенной страной была Малайзия. Путин предложил это при мощной и прочной поддержке Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Южной Африки... Никаких вопросов не возникло, они приняли Малайзию в качестве нового (партнера — ред.) БРИКС, в то время как заявки других стран были отложены", — отметил премьер. В ходе 16-го саммита Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
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малайзия, брикс, присоединение, расширение брикс
Экономика, МАЛАЙЗИЯ, БРИКС, присоединение, расширение БРИКС
В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку
Ибрагим: присоединение Малайзии к БРИКС поддержали страны-основатели объединения
ДЖАКАРТА, 27 окт - ПРАЙМ. Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку государств-основателей объединения. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
Малайзийское агентство Bernama сообщило, что Ибрагим сделал данное заявление после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али.
"Абий упомянул, что во время встречи восьми стран под председательством президента России Владимира Путина, на которой также присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, первой предложенной страной была Малайзия. Путин предложил это при мощной и прочной поддержке Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Южной Африки... Никаких вопросов не возникло, они приняли Малайзию в качестве нового (партнера — ред.) БРИКС, в то время как заявки других стран были отложены", — отметил премьер.
В ходе 16-го саммита Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Индонезия, Таиланд и Вьетнам.
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