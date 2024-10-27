https://1prime.ru/20241027/malayziya-852459704.html

В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку

В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку - 27.10.2024, ПРАЙМ

В Малайзии заявили, что ее присоединение к БРИКС получило мощную поддержку

Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку государств-основателей объединения. Об этом заявил премьер-министр страны... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T22:03+0300

2024-10-27T22:03+0300

2024-10-27T22:03+0300

экономика

малайзия

брикс

присоединение

расширение брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392406_0:72:3195:1869_1920x0_80_0_0_9a2ed9a3b7e004c61c41b21303fd5e82.jpg

ДЖАКАРТА, 27 окт - ПРАЙМ. Присоединение Малайзии к БРИКС в качестве страны-партнера получило мощную поддержку государств-основателей объединения. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Малайзийское агентство Bernama сообщило, что Ибрагим сделал данное заявление после встречи с премьер-министром Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али. "Абий упомянул, что во время встречи восьми стран под председательством президента России Владимира Путина, на которой также присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, первой предложенной страной была Малайзия. Путин предложил это при мощной и прочной поддержке Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Южной Африки... Никаких вопросов не возникло, они приняли Малайзию в качестве нового (партнера — ред.) БРИКС, в то время как заявки других стран были отложены", — отметил премьер. В ходе 16-го саммита Малайзия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

https://1prime.ru/20241027/malayziya-852459144.html

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

малайзия, брикс, присоединение, расширение брикс