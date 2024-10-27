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Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ

Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ - 27.10.2024, ПРАЙМ

Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ

Американские власти обвинили сторонника Дональда Трампа после нападения на сотрудника избирательного участка в штате Техас, передает издание The Hill. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T11:32+0300

2024-10-27T11:32+0300

2024-10-27T11:32+0300

политика

дональд трамп

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Американские власти обвинили сторонника Дональда Трампа после нападения на сотрудника избирательного участка в штате Техас, передает издание The Hill. Сообщается, что местный житель Джесси Лутценбергер округа Бексар пришел оставить свой голос за выбранного кандидата в кепке, на которой была изображена символика, поддерживающая республиканца.Работник избирательного участка принял подобный жест за акт политической агитации и потребовал убрать головной убор. В итоге между мужчинами возник конфликт и завязалась драка."Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника... затем подозреваемый "повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы", - рассказали сотрудники правоохранительных органов газете. Они также уточнили, что после инцидента мужчина был задержан.

https://1prime.ru/20241027/raschet-852452186.html

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дональд трамп, выборы в сша