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Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ
Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ - 27.10.2024, ПРАЙМ
Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ
Американские власти обвинили сторонника Дональда Трампа после нападения на сотрудника избирательного участка в штате Техас, передает издание The Hill. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T11:32+0300
2024-10-27T11:32+0300
2024-10-27T11:32+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Американские власти обвинили сторонника Дональда Трампа после нападения на сотрудника избирательного участка в штате Техас, передает издание The Hill. Сообщается, что местный житель Джесси Лутценбергер округа Бексар пришел оставить свой голос за выбранного кандидата в кепке, на которой была изображена символика, поддерживающая республиканца.Работник избирательного участка принял подобный жест за акт политической агитации и потребовал убрать головной убор. В итоге между мужчинами возник конфликт и завязалась драка."Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника... затем подозреваемый "повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы", - рассказали сотрудники правоохранительных органов газете. Они также уточнили, что после инцидента мужчина был задержан.
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дональд трамп, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, выборы в США
Сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома, пишут СМИ
The Hill: в США предъявили обвинение стороннику Трампа за нападение
ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Американские власти обвинили сторонника Дональда Трампа после нападения на сотрудника избирательного участка в штате Техас, передает издание The Hill.
Сообщается, что местный житель Джесси Лутценбергер округа Бексар пришел оставить свой голос за выбранного кандидата в кепке, на которой была изображена символика, поддерживающая республиканца.
Работник избирательного участка принял подобный жест за акт политической агитации и потребовал убрать головной убор. В итоге между мужчинами возник конфликт и завязалась драка.
"Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника... затем подозреваемый "повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы", - рассказали сотрудники правоохранительных органов газете. Они также уточнили, что после инцидента мужчина был задержан.
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